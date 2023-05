Técnicos de emergência lamentam "trágico desfecho" da morte de um bebé de 11 meses que aguardava transferência hospitalar

A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica (ANTEM) lamentou este sábado a morte de um bebé de 11 meses que aguardava transferência hospitalar em Portimão, classificando-o como um "trágico desfecho de mais um caso em que os Serviços Médicos de Emergência não deram a resposta adequada".

No entender da associação, esta é mais uma situação que mostra como o atual sistema de emergência médica é "obsoleto", não sendo "financeiramente comportável" e "originando verdadeiras situações deploráveis". "Portugal não dispõe de profissionais de saúde (médicos e enfermeiros), em número suficiente para continuar neste modelo verdadeiramente obsoleto", pode ler-se numa nota enviada às redações.

Por isso, a ANTEM defende a criação dos paramédicos em Portugal, por forma "a garantir a segurança da comunidade a que atende, de forma estratégica, fornecendo a igualdade de cuidados médicos de emergência a todos os portugueses".

"Os paramédicos estão entre os profissionais de saúde mais versáteis do mundo, a paramedicina é verdadeiramente a profissão apta a atuar em todos os extremos. (...) Estes profissionais de saúde (médicos e enfermeiros), são cada vez mais necessários nos hospitais e demais infraestruturas da saúde, fornecendo os cuidados para os quais foram formados de base, nas especialidades que fizeram", pode ler-se ainda.

Esta posição da ANTEM surge no mesmo dia da morte de um bebé de 11 meses em estado grave enquanto aguardava por transferência hospitalar no Hospital de Portimão. A ambulância de transporte inter-hospitalar pediátrico do INEM na região estava inoperacional e acabou por ser acionado o helicóptero do INEM de Loulé.

Mesmo depois dos esforços destes operacionais, a morte do menino foi declarada ainda em Portimão.