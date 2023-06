Assaltou pastelaria, tentou limpar a confusão e saiu apenas com cupcakes. Depois, ligou e pediu desculpa

Um homem assaltou uma pastelaria em Vancouver, no Canadá, na sexta-feira, 26 de maio. Poderia ser mais um crime, com prejuízos e incómodos para a proprietária, mas tornou-se um vídeo viral e teve uma reviravolta pouco comum. O ladrão ligou dias depois para a loja, pediu desculpa e ofereceu-se para pagar os estragos e os seis cupcakes que levou.

Emma Irvine, proprietária da Sweet Something, admite que, ao perceber que tinha sido assaltada, o seu "coração afundou". "É difícil um pequeno negócio - especialmente depois da covid-19 - sobreviver, e mais uma despesa não torna as coisas mais fáceis", diz em declarações ao Insider.

Depois de ver as imagens das câmaras de vigilância, Emma Irvine admite que mudou a sua forma de ver a situação. "Foi hilariante", aponta a mulher, que fez uma publicação que se tornou viral no TikTok, com as imagens do assalto.

O intruso invadiu a loja por volta das três da manhã, após ter estado ali parado durante “15 a 20 minutos”. “Depois deve ter-se sentido aborrecido e decidiu pontapear a porta”, relata Emma no vídeo publicado na rede social.

Depois de andar pelo estabelecimento, o homem sentou-se e, a seguir, foi buscar um balde e uma esfregona e tentou limpar a confusão que fez. “Gosto sempre de um criminoso que é, ao menos, respeitoso”, brinca Emma. A intenção até foi boa, mas, segundo a empresária, o ladrão não fez um bom trabalho.

Depois usou o telemóvel do estabelecimento para tirar algumas selfies, com uns óculos de sol cor de laranja. Um momento que acabou por servir de inspiração a Emma Irvine, que lançou uns novos cupcakes de chocolate, com uma bolacha com a forma de óculos, a que chamou Crime de Paixão.

O intruso esteve dentro da loja durante cerca de uma hora. A única coisa que levou foram seis cupcakes de champanhe e chocolate.

Uns dias depois, Emma Irvine fez uma atualização da situação no TikTok. O ladrão "ligou para a pastelaria" e acabou por falar com a proprietária: "Ele pediu desculpa. Dava para ver que estava a ser sincero. E ofereceu-se para pagar o arranjo da porta e os cupcakes."

Emma explica que pediu à polícia para que fosse retirada a queixa e conta como correu a conversa com o intruso: "Acabámos por rir juntos. Disse-lhe que não estava zangada ou perturbada. Disse-me que talvez um dia possamos sentar-nos e comer um cupcake e falar sobre esta situação. Ele disse-me ainda que me daria os seus óculos cor de laranja. Estou ansiosa por isso."