Cadela pisa o acelerador de carrinho de golfe e atropela menina de quatro anos

Foram momentos de aflição, mas tudo não passou de um susto. Bella, uma cadela pertencente ao departamento de bombeiros e resgate de Westland, nos Estados Unidos, pisou o acelerador de um carrinho de golfe, durante um evento, e atingiu uma menina de quatro anos.

Segundo os bombeiros, "embora visivelmente abalada", a criança "não apresentava ferimentos visíveis e a mãe recusou tratamento adicional ou o transporte para as urgências".

"Felizmente, a criança voltou a comer as suas pipocas minutos depois do incidente", contaram, acrescentando que dez minutos depois a menina já estava aos pulos.

Numa nota publicada nas redes sociais, os bombeiros contaram que Bella "estava sentada no banco de um carrinho de golfe, que o corpo de bombeiros estava a usar no evento". "Ela saltou para o chão e deitou-se, pisando o pedal do acelerador. Isso fez com o carrinho avançasse. Os bombeiros reagiram rapidamente para tentar desviar o carrinho das pessoas. Infelizmente, antes que os bombeiros pudessem pará-lo e retirar a chave, atingiu uma menina de quatro anos e o pneu dianteiro do lado do passageiro passou por cima da sua perna esquerda."