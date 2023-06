Bombeiros salvam cadela presa pela cabeça em buraco na parede: "Teale sabia que estávamos ali para ajudá-la"

Uma cachorra meteu-se em apuros e uma equipa de bombeiros teve de ser acionada. Teale, de quatro meses, enfiou a cabeça num buraco na parede e ficou presa no orifício que servia de ventilação para uma secadora, em Carlisle, Inglaterra.



Quando os bombeiros chegaram, encontraram uma cadela que "se viu numa situação difícil" e estava a "sentir muita pena de si mesma", lê-se na publicação de Facebook da corporação.



A equipa conseguiu libertá-la "com o mínimo de barulho" possível, para não lhe causar qualquer tipo de stress. "Ela agradeceu muito e recompensou a equipa com muitos abraços e lambidelas", apontam.

O chefe de equipa, Stuart Forrester, foi um dos primeiros a chegar ao local. O bombeiro admitiu, em declarações à BBC Radio Cumbria, que esta foi uma das chamadas mais "fora do comum" que receberam.

Segundo Forrester, a cadela de raça labrador estava a brincar no jardim e tentou regressar a casa, mas só encontrou aquela entrada: "Ela decidiu ver se passava o corpo todo, mas, infelizmente, não correu bem."



O bombeiro elogiou o comportamento da cadela durante a operação de resgate: "Teale sabia que estávamos ali para ajudá-la. Ela estava muito calma e apenas olhou para nós com os seus olhos tristes."



Com uma pequena serra e um alicate, os bombeiros conseguiram alargar o buraco e soltar Teale, que "voltou a saltar no jardim" e pulou para cima dos seus heróis, numa forma de agradecimento.