Polícia recebe alerta para assassínio em massa que afinal era uma turma de ioga em meditação

A polícia britânica interrompeu uma aula de ioga no Seascape Cafe, em Lincolnshire, depois de receber um alerta de que teria acontecido um assassínio em massa no Observatório North Sea, escreve o The Guardian. No entanto, as pessoas, que estavam todas deitadas no chão, estavam apenas a meditar.



Um porta-voz da polícia de Lincolnshire confirmou que as autoridades foram chamadas ao local, apontando que foi recebido um telefonema mostrando preocupação pelo que poderia ter acontecido aos ocupantes do Observatório. Os agentes confirmaram que estavam "todos bem e a salvo" e admitem que o telefonema foi feito "com boas intenções", lê-se no Lincolnshire Live.

O Seascape Cafe acabou por fazer uma publicação no Facebook sobre o incidente, esclarecendo que tem regularmente aulas de ioga à noite e que não se passa nada de estranho: "Não fazemos parte de qualquer culto ou clube maluco."

Surpreendidos com o insólito da situação, os responsáveis do Seascape contaram o que se passou nesta quarta-feira: "Se ouviram uma grande quantidade de sirenes da polícia na capela de St. Leonards, às 21:30 da noite passada, por favor, fiquem tranquilos... As autoridades estavam a caminho do Observatório depois de alguém ter denunciado um assassínio em massa no nosso edifício, após ver várias pessoas deitadas no chão... O que na verdade era uma turma de ioga em meditação. Obrigado à polícia de Lincolnshire pela sua pronta resposta. Não consigo imaginar o que estaria a passar pelas suas cabeças pelo caminho."