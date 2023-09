Denuncia-se por engano: liga para alertar para a existência de condutor em contramão mas era ele que ia no sentido errado

Tentou denunciar um crime, mas acabou por colocar-se em sarilhos. Um condutor no Nebraska, Estados Unidos, ligou para os serviços de emergência para denunciar que alguém circulava em contramão na autoestrada e que quase o atirou para fora da estrada. O problema é que ele é que estava a conduzir em sentido contrário.



Para além disso, o homem estava a conduzir alcoolizado. Segundo o Departamento do Xerife de Lancaster County, apresentava mais do dobro do limite permitido por lei.

Só quando foi abordado pelas autoridades é que o homem percebeu o erro. "Acontece que (quem ia em contramão) era você", disse-lhe o polícia. "Sim, como um idiota", respondeu o condutor.

O homem foi detido, antes que se registasse qualquer acidente.



Apesar do incidente ter ocorrido em março deste ano, as autoridades revelaram agora o vídeo (com a chamada feita e a detenção), numa tentativa de chamar a atenção para a condução sob o efeito do álcool.