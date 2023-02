Ouviu sons no teto e acordou com areia nos lençóis, mas nunca pensou que dormia com duas pítons, de cerca de cinco metros e 25 e 32 quilos, por cima da cama. Até que uma rachadela no teto mostrou a cauda de uma das cobras e esta família de Bentong, na Malásia, teve de chamar a Proteção Civil para expulsar os “inquilinos clandestinos”.

O vídeo, que mostra o momento em que o teto desaba e percebem que estavam duas e não uma cobra no teto, tornou-se viral no TikTok, contando já com 94 milhões de visualizações.

“No sábado à noite, por volta das quatro da manhã, ouvi um barulho no teto, mas nunca pensei que fosse uma cobra”, contou Norshahira Zakaria ao Malasya Gazette. A jovem decidiu ignorar o barulho e continuar a dormir. Mas, no domingo, dia 12 de fevereiro, queixou-se à mãe do barulho e de ter os lençóis sujos.

À tarde, Som Mohamad Salleh e a filha falavam noutra divisão da casa, quando ouviram um estrondo vindo do quarto da jovem. “Vi que o teto estava tremer e quando olhei para cima, ó Deus… Vi uma grande cobra”, contou a mãe, acrescentando que as duas fugiram e ligaram de imediato para a Proteção Civil, que enviou quatro funcionários para o local.

Num primeiro momento, uma das pítons conseguiu escapar para a casa do lado, que está desabitada, mas acabou por ser capturada pela equipa de Proteção Civil.

A família é que não ganhou para o susto. Som Salleh mostrou-se feliz por o teto não ter caído durante a madrugada e agradeceu o que acredita ter sido uma proteção divina.