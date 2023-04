No último fim-de-semana, uma imagem peculiar do Papa Francisco incendiou a Internet. Amplamente divulgada nas redes sociais, a imagem mostra o pontífice de 86 anos vestido com um casaco “acolchoado” branco, cinzelado na cintura e aparentemente sobre camadas de outras roupas de streetwear de Inverno.

Parece um afastamento drástico do vestuário típico - casulas, estolas e solidéu - frequentemente usado na casa papal. O traje suscitou uma torrente de perguntas: tinha o Papa um novo estilista? Terá ele tido sempre um estilista? O visual foi inspirado pelos bailarinos de Rihanna no espetáculo do Superbowl?...

Mais do que tudo, porém, o que os utilizadores das redes sociais exclamaram foi que não podiam acreditar que a imagem era real. E não era. Desde então, o Twitter tem anexado uma nota de rodapé de contexto a vários dos tweets com melhor desempenho, esclarecendo que é gerado por Inteligência Artificial (IA) e foi criado utilizando a ferramenta de software Midjourney. Um trabalhador da construção civil de 31 anos de Chicago reivindicou desde então a propriedade da imagem viral.

A imagem gerada por IA foi feita utilizando uma ferramenta chamada Midjourney. Crédito: Midjourney

As ferramentas de imagem de IA estão a tornar-se cada vez mais sofisticadas. A tecnologia, que gera imagens com base nos pedidos em texto dos utilizadores, tem sido utilizada para conceber desfiles de moda inclusivos, criar romances gráficos inteiros, e até ajudar a imaginar novas formas de arquitetura. Mas à medida que a IA se desenvolve e as imagens “deep fake” geradas por computador se tornam mais convincentes, muitas pessoas estão preocupadas com as implicações éticas, incluindo a remoção da agência dos sujeitos (colocando as pessoas em cenários fabricados que podem ser difamatórios ou maliciosos, por exemplo) e se a tecnologia de aprendizagem de máquinas irá um dia tornar indiscerníveis as notícias falsas.

Ainda na semana passada, fotos geradas por IA de Donald Trump a ser preso espalharam-se como fogo na pradaria, depois de o antigo presidente ter escrito nas redes sociais que esperava ser indiciado no âmbito de uma investigação financeira em Nova Iorque. (Trump, que mantém a sua inocência, ainda não foi alvo de qualquer acusação).

A IA e o futuro da moda

Se vestir é uma forma importante de expressão, então uma roupa gerada por IA pode não só diminuir o poder e as mensagens inerentes ao vestuário - mas também a autonomia de uma pessoa. No papado, cada vestimenta tem um significado religioso. A cor das vestes do Papa é especialmente selecionada para alinhar com celebrações específicas: o vermelho só pode ser usado em ocasiões específicas, tais como Domingo de Ramos, Sexta-feira Santa e Pentecostes, porque representa o sangue de Jesus Cristo, enquanto o rosa é usado apenas duas vezes por ano. Como tal, imagens falsas do Papa usando certas roupas fora destes enquadramentos - ou de outros inúmeros contextos - podem causar ofensa, alarme ou mesmo desconfiança dentro da comunidade católica.

O Papa Francisco chega ao consistório papal antes das nomeações de novos cardeais no Vaticano a 13 de fevereiro de 2015. Crédito: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images

Alterar digitalmente a roupa de alguém pode também causar um dano duradouro na reputação. Uma foto adulterada de 2005 que apareceu para mostrar Paris Hilton numa discoteca com um top inflamatório que dizia “Stop Being Poor” [à letra, “Pára de Ser Pobre”] tornou-se uma das imagens mais reconhecíveis da cultura pop das primeiras correntes. Ela acrescentou à perceção pública de Hilton a imagem de uma herdeira descolada da realidade. Ela acabou por dirigir-se publicamente à imagem falsa em 2021, insistindo que as pessoas não deveriam “acreditar em tudo o que lêem”. (O colete, que vinha de uma coleção de moda concebida pela irmã de Hilton, Nicky, dizia na verdade “Stop Being Desperate” [“Pára de Estar Desesperado").

Durante uma conferência no Vaticano na segunda-feira, o Papa Francisco abordou a emergência da tecnologia da IA e instou os cientistas a considerarem o seu impacto humano (embora ele não tenha especificamente referido o furor sobre a sua própria aparência falsificada). “Estou convencido que o desenvolvimento da inteligência artificial e da aprendizagem de máquinas tem o potencial de contribuir de forma positiva para o futuro da humanidade”, disse Francisco, antes de acrescentar: “Estou certo de que este potencial só será realizado se houver um compromisso constante e consistente por parte daqueles que desenvolvem estas tecnologias para agir de forma ética e responsável”.

"Por conseguinte, encorajo-vos, nas vossas decisões, a fazer da dignidade intrínseca de cada homem e mulher o critério chave na avaliação das tecnologias emergentes”, afirmou Francisco. “Estas revelar-se-ão eticamente sólidas na medida em que ajudam a respeitar essa dignidade e a aumentar a sua expressão a todos os níveis da vida humana”.