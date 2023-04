Nos cinco meses desde o seu lançamento, o ChatGPT tem sido utilizado para gerar ensaios escolares, escrever votos de casamento, e escrever sermões inflamados para pastores e rabinos.

Agora, uma cidade japonesa está a recorrer ao chatbot de Inteligência Artificial (IA) para outra coisa: ajudar na governação.

A cidade de Yokosuka, na prefeitura central de Kanagawa, no Japão, anunciou que começará a utilizar o ChatGPT para ajudar nas tarefas administrativas. Um comunicado na página do governo municipal dizia que todos os funcionários poderiam usar o chatbot para "resumir frases, verificar erros ortográficos, e procurar ideias".

Um porta-voz do governo municipal disse à CNN que a crise populacional a nível nacional era um factor que eles consideraram ao implementar a utilização do ChatGPT.

A população envelhecida do Japão tem vindo a diminuir rapidamente há anos, com o líder do país a avisar recentemente que "o tempo se está a esgotar para procriar", e que o Japão está "à beira de não ser capaz de manter funções sociais".

Yokosuka não é exceção. Espera-se que a população da cidade de 376.171 habitantes continue a diminuir, sendo que às causas naturais se acrescentam a partida dos principais fabricantes e o turismo insuficiente, de acordo com o site do governo.

Face a estes problemas populacionais, a cidade recorreu ao ChatGPT para aumentar a eficiência e melhorar o fluxo de trabalho das operações governativas, disse o porta-voz.

Com o ChatGPT a tratar de tarefas administrativas de rotina, "o pessoal pode concentrar-se no trabalho que só pode ser feito pelas pessoas, impulsionando uma abordagem que traga felicidade aos nossos cidadãos", diz o comunicado de imprensa.

Acrescenta que o governo local prevê que a ferramenta será "amplamente utilizada entre o nosso pessoal". Nenhuma informação confidencial ou pessoal será introduzida no ChatGPT, garante.

Mas nem todos os governos têm sido tão acolhedores para com o ChatGPT.

Tem havido preocupações generalizadas sobre a privacidade dos dados, o que levou os reguladores italianos a emitir uma proibição temporária do ChatGPT no mês passado, para investigarem a forma como a sua empresa-mãe utiliza os dados.

Algumas grandes empresas, incluindo a JPMorgan Chase, têm condenado a utilização do ChatGPT por parte dos funcionários devido a preocupações de conformidade relacionadas com a utilização de software de terceiros por parte dos funcionários.

A confusão das empresas tecnológicas rivais para desenvolverem as suas próprias ferramentas de IA também destacou as formas como a IA pode debitar conteúdo racista, sexista e prejudicial.

Mas, pelo menos em Yokosuka, os governantes estão a concentrar-se nos aspetos positivos – com o comunicado de imprensa a dizer que têm grandes expectativas para o lançamento.

O documento termina com esta frase: "Este comunicado foi redigido pelo ChatGPT e editado pelo nosso pessoal".