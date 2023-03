A Amnistia Internacional alega que as crianças detidas pelas autoridades iranianas durante a onda de protestos que assolou o país são sujeitas a violência sexual, choques elétricos e chicotadas nos locais de detenção.

"As forças de segurança do Irão têm cometido atos horríveis de tortura, incluindo espancamentos, chicotadas, choques elétricos, violações e outros atos de violência sexual contra crianças com apenas 12 anos de idade para reprimir o seu envolvimento em protestos a nível nacional”, pode ler-se no comunicado, citado pela CNN Internacional.

A organização baseou o relatório nos testemunhos das vítimas e dos seus familiares, “bem como em depoimentos de 19 testemunhas oculares, incluindo dois advogados e 17 detidos adultos que foram mantidos ao lado de crianças”.

Segundo Diana Elthawy, subdiretora regional da Amnistia Internacional para o Médio Oriente e Norte de África, a violência perpetrada pelas forças iranianas contra crianças “expõe uma estratégia deliberada para esmagar o espírito vibrante da juventude do país e impedi-las de exigir liberdade e direitos humanos".

De acordo com a Amnistia Internacional, os responsáveis por estes crimes são a Guarda Revolucionária do Irão, os paramilitares Basij e a Polícia de Segurança Pública do país.

Os protestos no Irão foram desencadeados pela morte da jovem curda Mahsa Amini, ocorrida no passado dia 16 de setembro, após ter sido detida pelas forças de segurança do país. A Amnistia Internacional estima que as autoridades iranianas tenham detido mais de 22 mil pessoas durante a onda de manifestações.