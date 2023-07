Mãe encomenda assassino para matar filho de 3 anos (mas é apanhada)

Jazmin Paez, de 18 anos, foi detida esta terça-feira por ter, alegadamente, encomendado a morte do seu filho de 3 anos, em Miami, nos Estados Unidos. A jovem utilizou um site, acreditando que estaria a contratar alguém para o fazer, mas este era falso.

Nele, alegadamente, disse que em troca da morte do seu filho até ao final da semana pagava 3.000 dólares (cerca de 2700 euros euros) ao assassino, de acordo com os documentos de detenção, avança o canal NBC 6.

De acordo com o dono do site, Robert Innes, Paez enviou fotografias do filho e a localização exata de onde este iria estar, o que fez com que Innes desconfiasse que o conteúdo fosse verdadeiro, tendo contactado a polícia. Uma vez que se tratava de um site de paródia, a mensagem de Paez destacava-se das restantes mensagens (que se tratam, na sua maioria, de pedidos falsos) - era demasiado detalhada. Parecia demasiado real, afirma Innes.

Motivado pela crença de se tratar de uma ameaça real, Innes contactou o departamento da polícia do Condado de Miami-Dade, mas a sua queixa não foi levada a sério inicialmente.

A polícia acabou por localizar a mulher através do seu endereço IP e, quando falou com a avó do rapaz, confirmou que a criança era, de facto, o alvo de Paez, dá conta a Sky News.

A mulher foi detida esta terça-feira, acusada de solicitação de homicídio e utilização ilegal de um dispositivo de comunicação. Foi-lhe também atribuída uma coima de 15 mil dólares (cerca de 13,5 mil euros) e foi proibida de se aproximar da criança.

A criança está segura e com familiares próximos.