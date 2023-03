O oresidente dos EUA, Joe Biden, dirigiu-se esta segunda-feira à nação após os colapsos do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, e, num curto discurso, garantiu que "os norte-americanos podem ter confiança de que o sistema bancário está a salvo".

"Os vossos depósitos estarão lá quando precisarem deles", disse, sublinhando que "as pequenas empresas em todo o país que têm contas de depósito nestes bancos podem respirar mais facilmente sabendo que poderão pagar aos seus trabalhadores e pagar as suas contas", disse Biden.

O discurso de Biden surge ao mesmo tempo em que investidores vendem em massa ações dos bancos, prolongando as perdas de sexta-feira, apesar dos movimentos dramáticos dos governos dos EUA e do Reino Unido durante o fim-de-semana para reforçar a confiança no sistema financeiro após o colapso do Silicon Valley Bank.

Biden disse ainda que os contribuintes não serão responsáveis pelas perdas de uma falência bancária, apelando ao Congresso para "reforçar" a regulação do setor.

A administração Biden disse no domingo que iria garantir todos os depósitos do SVB detidos por clientes americanos, enquanto o governo britânico ajudou a orquestrar a venda do SVB UK ao gigante bancário global HSBC, evitando a sua insolvência.