"Salva-me". O pedido de ajuda da mulher de Castelo Branco a um amigo português

José Castelo Branco é acusado de maus-tratos à mulher, Betty Grafstein. Quem denuncia é Abel Dias, jornalista e fotógrafo da "Caras", a quem Betty Grafstein terá lançado um pedido de ajuda a partir do hospital. "Salva-me", pediu-lhe a milionária de origem inglesa de 95 anos, casada há quase 30 com o português. A sua versão dos acontecimentos foi contada esta segunda-feira no programa de Manuel Luís Goucha, e que pode ver na íntegra.

Betty Grafstein encontra-se atualmente internada numa clínica em Cascais, com uma pneumonia, e foi lá que denunciou o marido, aos profissionais de saúde, por maus-tratos. Este é o seu segundo internamento num curto espaço de tempo. A primeira vez, na Cuf Tejo, em Lisboa, aconteceu quando Castelo Branco e a mulher vieram de Nova Iorque para o batizado da neta do marchand de arte, a 28 de março, e foi lá que, garante Abel Dias, que ouviu as queixas da amiga sobre José Castelo Branco. "Ela pega-me nas mãos e diz-me que tem medo do Castelo Branco".

O que Betty Grafstein lhe contou levou-o a recorrer a Maya. "Socorro, salvem a Betty, ela precisa de ajuda, o José Castelo Branco trata-a mal", terá escrito Abel Dias à apresentadora da CMTV numa mensagem. Por que razão não se dirigiu à polícia mas preferiu um programa de televisão? "Para ela dizer que é mentira?", defende-se. "Só agora posso dizer, porque convenci-a a falar. Não tenha medo, está acompanhada".

Na terça-feira da semana passada, Abel Dias voltou a visitar Betty Grafstein agora numa clínica em Cascais. Na quinta-feira, as denúncias tornaram-se públicas e estão a ser investigadas pelo Ministério Público.

"Ela deixou de ter opções", lamenta o cronista social, lembrando que foi "arrastada" ao batizado da neta de Castelo Branco. "Ela tem medo dele", diz Abel Dias, garantindo que se no passado tivesse presenciado uma situação do género teria "denunciado". "Teria-lhe dado uma porrada".

Na versão deste amigo de Betty Grafstein que se incompatibilizou com José Castelo Branco, o antigo concorrente de reality shows era "mal educado, pouco atencioso" com a mulher. "Ele gostava de se maquilhar e passou isso à Betty e 'obrigou-a' a fazer plásticas. Faz isto, faz aquilo. Ele achou que tinha construído a sua mulher-boneca", afirma. "Mesmo agora, doente, ela ia pôr botox".

Garante ainda assim que nunca presenciou agressões físicas, mas que tanto ele como outro amigo, Júlio Quaresma, desconfiaram que algo se poderia passar quando a viram numa festa com uma pala num olho. "Mas ela telefonou ao Júlio a dizer que não, é mentira".

"É tudo forçado", diz Abel Dias sobre a forma como José Castelo Branco atua nas redes sociais. "Ela fala muito bem, sabe tudo muito bem, tem medo e uma coisa que ela me disse: vergonha".

"Encontrei-a pior do que vi agora", recorda. "Ela sabia o que eu pensava do Zé e sabia que para mim nada era novidade", afirma. Abel Dias garante ainda que a viagem para Portugal foi feita contra as indicações do médico e do filho do primeiro casamento, Roger, que nunca manteve boa relação com Castelo Branco e que terá tentado no passado que a mãe e o português se separassem. "Betty disse que não", assegura Abel Dias.

Abel Dias conheceu Betty Grafstein dois anos antes de ela se ter casado com Castelo Branco e acusa-o de mentir e relembra o início desta relação, que nunca aprovou ("é um aldrabão convicto"). "A gente saía muito, íamos passear, era muito divertida", conta. "Era uma mulher milionária, joalheira que fazia coisas para a Cartier e Tiffany, que veio a Portugal pela primeira vez para a festa do Antenor Patiño".