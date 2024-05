José Castelo Branco já está no Tribunal de Sintra

José Castelo Branco já foi identificado e deverá ser ouvido em primeiro interrogatório judicial por volta as 13:00.

O negociador de arte, que foi acusado de violência doméstica sobre Betty Grafstein, chegou ao Tribunal de Sintra pouco antes das 11:00.

Castelo Branco foi detido na terça-feira e foi a tribunal no mesmo dia. No entanto, o interrogatório foi adiado, devido à greve dos funcionários judiciais. Isso fez com que o socialite passasse a noite na Guarda Nacional Republicana de Alcabideche.