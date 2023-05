Kate Middleton, ao piano. A atuação surpresa da Eurovisão

A princesa de Gales juntou-se à abertura da final da Eurovisão, que decorre esta noite em Liverpool, e surpreendeu o público e espectadores ao tocar ao piano, com a orquestra Kalush, a música vencedora da edição de 2022.

No vídeo exibido em Liverpool, Kate Middleton surge ao piano na sala Crimson Drawing do Castelo de Windsor, enquanto toca "Stefania".

A #Eurovision surprise 🎹



A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool 🪩 pic.twitter.com/y4WDuWvOvb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 13, 2023

A final do 67.º Festival Eurovisão da Canção é disputada este sábado em Liverpool, no Reino Unido, por 26 países, entre os quais Portugal, com a Suécia, Finlândia e Ucrânia como favoritas à vitória.

Os 26 países em competição são, por ordem de apresentação: Áustria, Portugal, Suíça, Polónia, Sérvia, França, Chipre, Espanha, Suécia, Albânia, Itália, Estónia, Finlândia, República Checa, Austrália, Bélgica, Arménia, Moldávia, Ucrânia, Noruega, Alemanha, Lituânia, Israel, Eslovénia, Croácia e Reino Unido.