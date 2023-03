No Arizona, EUA, um homem chegava a casa depois do trabalho quando, ao olhar ao seu redor, reparou que a cama do seu cão estava ocupada. Era um pássaro? Era um avião? Não, era um lince-pardo.

Inicialmente, o dono da casa pensou que era um cobertor, mas assim que se apercebeu que se tratava de um animal, a sua reação mais rápida foi descontraidamente tirar uma fotografia e só mais tarde chamar as autoridades para retirar o animal da casa.

Quando as autoridades chegaram, já o animal tinha abandonado o espaço.

O lince-pardo é um animal selvagem que representa, sobretudo, perigo para animais de menor porte, ou animais domésticos, já que não é comum atacarem pessoas. No entanto, a exceção pode dar-se se o animal tiver raiva.

Num tweet, as autoridades do Departamento Arizona Game & Fish partilharam a foto deste homem, e expuseram que o forasteiro deverá ter entrado pela porta do cão. Na publicação, ainda alertaram para que as pessoas não lidem com estas situações sozinhas.

A bobcat lounges on a dog bed in San Manuel home Mon. The homeowner, who found it upon returning from work, suspects it entered through an unlocked doggie door. The bobcat escaped before an officer arrived. Don’t handle entrapped/hurt wildlife yourself. Call 623-236-7201 ASAP. pic.twitter.com/zcQFD4m08h — AZ Game & Fish Dept (@azgfdTucson) March 7, 2023