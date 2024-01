Secretário da Defesa dos Estados Unidos tem cancro na próstata

O secretário da Defesa dos Estados Unidos foi diagnosticado com cancro na próstata. Lloyd Austin foi hospitalizado no início deste ano, num caso que foi polémico porque o presidente norte-americano não foi avisado da hospitalização.

O responsável máximo pela Defesa dos Estados Unidos, e segundo na linha de comando do exército, foi submetido a uma cirurgia invasiva a 22 de dezembro, depois de um laboratório ter confirmado o adiagnóstico, anunciou o Walter Reed National Military Medical Center.

Lloyd Austin acabou por ser internado a 1 de janeiro por causa de uma infeção no trato urinário, na sequência daquela mesma cirurgia.

A clínica onde o político está a ser tratado refere que estão a ser feitos progressos e que se espera uma recuperação total, ainda que o processo deva decorrer lentamente.

Lloyd Austin nunca perdeu a consciência e nunca teve de ser submetido a anestesia geral durante o procedimento de 2 de janeiro. Os sintomas do pós-operatório incluíram, entre outros, naúseas com dores abdominais, e dores na anca e perna.

A hospitalização do secretário da Defesa permaneceu secreta, até do presidente dos Estados Unidos, durante vários dias. Só ao fim de quase uma semana é que Joe Biden foi informado do caso.