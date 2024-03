Mulher foi detida por suspeita de tentar assassinar a mãe em Almeirim

Uma mulher de 21 anos foi detida em Almeirim pela suspeita de tentativa de homicídio da mãe, de 51 anos, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ informou que a mulher foi detida “por fortes indícios” de tentativa de homicídio contra a sua mãe, na sequência da investigação ao crime ocorrido no passado dia 12, no concelho de Almeirim, no distrito de Santarém.

Os factos tiveram lugar no interior da residência da vítima, uma mulher de 51 anos, onde a arguida, filha desta, “terá entrado inesperadamente” e, com recurso a uma arma branca, desferido “dois golpes nas zonas laterais do pescoço” da mãe, “causando-lhe graves ferimentos e colocando a vida desta em perigo”, refere o comunicado.

Segundo a Judiciária, na origem dos factos “estarão desavenças familiares, já existindo relatos de anteriores episódios de agressividade entre a arguida e a vítima” que, na sequência da agressão, foi assistida em unidade hospitalar.

A suspeita foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.