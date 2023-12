Mulher empurrada para o meio da mata, amarrada e obrigada a revelar PIN do MB WAY

Uma mulher foi encontrada esta tarde amarrada nos pés e boca na Mata do Choupal, em Coimbra, depois de ter sido roubada.

Segundo a vítima, apurou a TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, foi empurrada e arrastada para o meio da vegetação, sendo depois amarrada e obrigada a revelar o seu PIN do MB WAY.

O suspeito retirou-lhe 400 euros da conta e, na fuga, usou o carro da vítima.

O alerta foi recebido cerca das 13 horas.

A mulher recebeu assistência médica e psicológica no local por uma equipa do INEM, não tendo necessitado de ser observada no hospital.

O agressor encontra-se em parte incerta.