Muita chuva, vento e ondas até 18 metros. Vem aí um ciclone-bomba (e Portugal não vai escapar)

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um aviso de mau tempo para as próximas 48 horas, estando previsto um agravamento das condições meteorológicas com precipitação e vento forte, agitação marítima com ondas que podem atingir os 18 metros de altura e queda de neve. É o efeito colateral de uma tempestade que vai afetar grande parte da Europa, e que os serviços meteorológicos batizaram de Ciarán, com Espanha a alertar para um fenómeno conhecido como ciclogénese explosiva (ou ciclone-bomba).

Em comunicado enviado às redações, a Proteção Civil adianta que, para esta quarta-feira, estão previstos "períodos de chuvas ou aguaceiros, por vezes fortes", no norte e centro do país durante a manhã e no litoral norte a partir do final da tarde, bem como "vento forte", com rajadas até 90 km/h, e agitação marítima na costa ocidental, com ondas até cinco metros de altura.

Para esta quinta-feira, estão previstos "períodos de chuva, por vezes forte" a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao início da manhã, bem como "queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude". Nas terras altas do norte e centro, as autoridades alertam para "vento forte, com rajadas até 100 km/h" e "agitação marítima forte a sul do cabo Raso", com ondas até sete metros (podendo atingir 14 metros de altura)".

O agravamento das condições metereológicas coincide com a tempestade Ciarán, uma "tempestade poderosa" que, segundo a Organização Mundial da Meteorologia, vai atingir partes da Europa nos próximos dois dias, com "ondas altas, vento e chuva". Numa publicação na rede social X, a organização da ONU adianta que foram emitidos "alertas metereológicos" para o Reino Unido, Irlanda, França, Portugal e Espanha.

Powerful storm #Ciarán will hit parts of Europe Wednesday and Thursday, with high waves, wind and rain. Weather alerts issued in UK, Ireland, France, Portugal, Spain etc. Heed the #EarlyWarningsForAll and stay safe. Imagery via @ECMWF and @AEMET_Esp pic.twitter.com/UVp56KbNP0 — World Meteorological Organization (@WMO) October 31, 2023

O climatologista Mário Marques, fundador da Planoclima, confirma à CNN Portugal que a tempestade Ciarán "irá passar de raspão por Portugal", afetando "de forma mais incisiva o norte de Espanha, Reino Unido e Europa Ocidental".

De acordo com o climatologista, está prevista "precipitação intensa", sobretudo no norte do país, que deverá começar já nesta madrugada.

"Vamos registar principalmente ondulação muito forte e ventos sustentados com rajadas que poderão atingir os 90 km/h a partir de amanhã à tarde [quarta-feira] e nos próximos quatro dias”, indica.

O climatologista chama a atenção para a agitação marítima, apontando que a norte do Douro, na Póvoa do Varzim, "as ondas podem atingir os nove metros", enquanto em Espinho a ondulação pode chegar aos oito metros, e em Coimbra e em Aveiro não deverá ser superior a cinco metros.

Entretanto, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional emitiram um comunicado a alertar precisamente para a forte agitação marítima, antecipando ondulação com "uma altura significativa que poderá atingir os 10 metros e uma altura máxima de 18 metros, com um período médio a variar entre os seis e os 12 segundos".

"São esperados ventos provenientes do quadrante Noroeste, com uma intensidade média de até 85km/h e rajadas até 150km/h", refere-se ainda no comunicado da Marinha.

Neste contexto, a Marinha e a Autoridade Marítima aconselham a comunidade marítima e a população no geral a "reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima (...) e a não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas".

As recomendações a seguir

A Proteção Civil deixa as habituais recomendações à população para que garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas; uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras que estejam suspensas, e especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, devido à queda de ramos e de árvores.

Recomenda também especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, a não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.

Aos condutores é recomendada condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual acumulação de neve e/ou formação de lençóis de água nas vias rodoviárias e para não atravessarem zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.

Europa em alerta

É uma tempestade que está a deixar grande parte da Europa em alerta. Se em Portugal a Ciarán só vai passar ao lado, Espanha, França ou Reino Unido preparam-se para dias difíceis.

De resto, há vários dias que os serviços meteorológicos destes países vêm avisando para o fenómeno, alertando sobretudo as populações que moram perto da costa.

A Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET) fala mesmo num processo de “ciclogénese explosiva”, que também pode ser chamado de ciclone bomba, e que é um ciclone extratropical que se forma quando a pressão atmosférica baixa de forma repentina.

🌀💣🌦️Es probable que la #BorrascaCiaran sufra un proceso de ciclogénesis explosiva, un concepto del que seguro has oído hablar. En este hilo explicamos qué en qué consiste. Básicamente, se trata de una borrasca que se profundiza rápidamente en poco tiempo. 🧵 pic.twitter.com/9Rttw8QqfA — AEMET Divulga (@AEMET_Divulga) October 30, 2023

“Basicamente trata-se de uma tempestade que se aprofunda rapidamente em pouco tempo”, refere a AEMET.

Quarta-feira ainda é um dia de transição, mas toda a Península Ibérica e a região das Baleares deve começar a sentir “precipitação generalizada, além de ventos muito intensos e um grande temporal marítimo”, sendo que estes dois fenómenos devem ser os mais significativos, segundo a AEMET, que está a colocar vários avisos em todo o país, com particular foco para as zonas costeiras.

O mesmo tipo de problemas que espera França, com a Meteo France a alertar para a possibilidade de “fenómenos perigosos”, sobretudo entre quarta e quinta-feira. “A tempestade Ciarán é esperada no noroeste do país entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira. Será acompanhada por ventos violentos que podem atingir 100 a 140 km/h no interior e na costa 130 a 150 km/h ou mesmo localmente 150 a 170 km/h”, refere aquele serviço meteorológico.

❓D’où vient la tempête #ciaran ?

La dépression se creuse ce mardi au large de Terre-Neuve à l’ouest de l’Atlantique pour rapidement traverser l’océan en se renforçant. Elle est attendue en France mercredi soir. Point complet👉https://t.co/09XlTyKanI 📷31/10/2023 à 11h UTC pic.twitter.com/BdB5a4Rfyj — Météo-France (@meteofrance) October 31, 2023

Ao vento forte vai juntar-se a chuva, mas também um elevado risco de “ondas de submersão” em toda a costa atlântica, mas também no Canal da Mancha.

Já o serviço de meteorologia do Reino Unido prevê “vento forte e muita chuva” no sul do país, alertando a população para que fique atenta a fenómenos extremos.