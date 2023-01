Jeff Beck morreu esta quarta-feira aos 78 anos. A morte ocorreu depois de o guitarrista de rock lendário contrair meningite bacteriana, segundo uma declaração publicada nas contas oficiais das redes sociais e confirmada à CNN pelo seu agente.

“Em nome da sua família, é com profunda e profunda tristeza que partilhamos a notícia da morte de Jeff Beck”, lê-se na declaração. “Depois de ter contraído subitamente uma meningite bacteriana, ele faleceu pacificamente ontem. A sua família pede privacidade enquanto processam esta perda tremenda”.

Por inacreditável que seja, a morte pode ocorrer poucas horas após se contrair meningite bacteriana, uma inflamação das meninges, membranas que cobrem o cérebro e a medula espinal. O inchaço é tipicamente causado quando uma infeção ataca o fluido que envolve o cérebro e a medula espinal. No entanto, a maioria das pessoas recupera da doença, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

“Aqueles que recuperam podem ficar com deficiências permanentes, tais como danos cerebrais, perda de audição e dificuldades de aprendizagem”, observa o CDC no seu website.

Sintomas da meningite bacteriana

Os sintomas da doença podem mimetizar os da gripe ou da Covid-19 e incluir dores de cabeça intensa, febre, náuseas ou vómitos, confusão mental, sensibilidade à luz, sonolência ou dificuldade em acordar, e rigidez na nuca.

“A meningite pode ser aguda, com um início rápido dos sintomas, pode ser crónica, durar um mês ou mais, ou pode ser leve ou asséptica", de acordo com a Cleveland Clinic.

Consulte de imediato um médico se você ou um ente querido tiver uma febre alta repentina, uma dor de cabeça grave que não alivia, sentir confusão, ter vómitos ou o pescoço doloroso e rígido e alcance de movimentos limitado.

Os bebés são mais suscetíveis do que outros grupos etários, de acordo com o CDC. Os sinais a procurar incluem irritabilidade, vómitos, inatividade, alimentação deficiente, reflexos anormais e um “ponto macio” saliente na cabeça. [De acordo com a Direção-Geral de Saúde, “o tratamento precoce da meningite é fundamental para a eficácia do mesmo e aumenta as probabilidades de uma recuperação sem sequelas. Habitualmente é tratada com terapêutica medicamentosa, com a toma de antibióticos. Em caso de suspeita da doença, deve procurar o seu médico assistente, o mais rápido possível, para que lhe seja feito o diagnóstico e iniciar o tratamento.”]

Como é que se apanha meningite bacteriana?

Várias bactérias podem causar meningite, assim como vírus, parasitas, fungos, ameba, e algumas lesões, medicamentos, e condições como lúpus ou cancro. O tratamento difere com base na causa da meningite, por isso é importante conhecer a fonte. Para descobrir, os médicos recolhem amostras de sangue ou fazem uma punção lombar, que enviam para um laboratório para análise.

[De acordo com o site da Direção-Geral de Saúde, “a meningite bacteriana transmite-se através do contacto direto com gotículas e secreções nasais favorecidas pela tosse, espirros, beijos e pela proximidade física a outros doentes com a infeção”.]

"Os médicos tratam a meningite bacteriana com uma série de antibióticos. É importante iniciar o tratamento o mais cedo possível", acrescenta o CDC. A meningite viral, embora grave, é muito menos mortal do que a versão bacteriana, e as pessoas com um sistema imunitário normal tipicamente melhoram por si próprias, diz ainda o CDC.

Um caso viral de meningite é “geralmente considerado como não contagioso”, segundo a Meningitis Now, uma instituição de caridade de informação e apoio do Reino Unido. “A meningite viral não é transmitida a outros por se estar em contacto estreito - ao contrário da forma meningocócica de meningite bacteriana - pelo que não é necessário nenhum tratamento preventivo para os familiares", declarou o grupo.

Os tipos de bactérias que causam a meningite podem ser disseminados de várias maneiras. As bactérias Streptococcus do grupo B e E. coli podem ser transmitidas de mãe para filho durante o parto.

As mulheres grávidas são também suscetíveis a infeções por Listeria monocytogenes, que podem levar a “aborto, nado-morto, parto prematuro, ou infeção do recém-nascido com risco de vida, incluindo a meningite”, afirma o CDC.

Várias outras bactérias que causam meningite - Haemophilus influenzae, Mycobacterium tuberculosis, e Streptococcus pneumoniae - são transmitidas a outras por tosse ou espirros. Bactérias chamadas Neisseria meningitidis propagam-se através da partilha de saliva ou cuspo, o que ocorre tipicamente quando as pessoas se beijam, tossem ou vivem em estreito contacto.

Nem todos os que espalham a bactéria que causa a meningite ficam doentes. Algumas pessoas transportam estes germes nos seus narizes ou nos seus corpos sem o saberem. “Estas pessoas são 'portadoras'. A maioria dos portadores nunca adoece, mas ainda assim pode espalhar a bactéria a outras pessoas”, observa o CDC.

As pessoas com determinadas condições médicas, tais como infeção pelo HIV ou imunodeficiência grave, as que não têm baço e os doentes em quimioterapia, são mais suscetíveis de contrair a doença, diz o CDC. Os viajantes para a África subsaariana, que tem uma “cintura de meningite” que se estende do Senegal à Etiópia, estão também em maior risco.

Meningite meningococo

A doença meningococo refere-se a qualquer doença causada pela bactéria Neisseria meningitidis. A infeção pode levar à meningite e a uma infeção grave da corrente sanguínea, chamada sepsis, ou envenenamento do sangue. A sepsis pode viajar em poucas horas por todo o corpo, causando rapidamente a gangrena das extremidades e a falência dos órgãos.

Uma erupção cutânea pode ser um sinal de meningite meningococo, juntamente com os sintomas típicos de febre alta, dor de cabeça grave, pescoço rígido, náuseas e vómitos, confusão, e sensibilidade à luz.

“A doença meningocócica é rara e tem diminuído nos Estados Unidos desde os anos 90. No entanto, é uma doença grave com um risco significativo de morte ou incapacidade duradoura nas pessoas que a contraem", de acordo com o CDC.

“Mesmo quando é tratada, a doença meningocócica mata 10 a 15 pessoas infetadas em cada 100. E das pessoas que sobrevivem, cerca de 10 a 20 em cada 100 sofrerão de deficiências tais como perda de audição, danos cerebrais, danos renais, perda de membros, problemas do sistema nervoso, ou cicatrizes graves de enxertos de pele”, acrescenta a agência.

Há casos que ocorrem durante os acampamentos de verão ou nos dormitórios universitários, por estarem fechados, ceifando a vida de estudantes como a da caloira Sara Stelzer, da Universidade Estadual de San Diego. Ela morreu em 2014 três dias após ter contraído uma estirpe de meningite meningocócica que não estava incluída na vacina recomendada na altura.

Como prevenir a meningite

Mantê-lo a si e à sua família com as vacinas em dia é uma forma fundamental de prevenir a meningite bacteriana e viral, aconselha o CDC.

[Além da vacinação, a Direção-Geral de Saúde recomenda “limitar o contacto com doentes com a mesma doença; manter uma alimentação e estilo de vida saudáveis; higiene das mãos (…) e etiqueta respiratória”.]

Há quatro tipos básicos de vacinas: vacinas pneumocócicas, vacinas Hib, vacinas meningocócicas e a vacina Bacille Calmette-Guérin, que protege contra a tuberculose.

Uma vacina meningocócica protege contra os serogrupos A, C, W e Y. Para ser protegida contra o serogrupo B, a doença que tirou a vida de vários estudantes universitários nos EUA, é utilizada uma vacina diferente chamada MenB.

A eficácia da vacina pode diminuir com o tempo, por isso é sensato verificar com o fornecedor de cuidados de saúde se precisa de um reforço.