A Mercadona pagou no início de março 3,5 milhões de euros em prémios aos 3.500 colaboradores em Portugal, adiantou fonte oficial da cadeia à ECO Pessoas. Cada colaborador recebeu, com o salário de fevereiro, pelo menos um ordenado adicional. No ano passado, o retalhista alimentar investiu 20 milhões de euros em formação no mercado nacional. Este ano conta investir 280 milhões de euros na sua rede de lojas e no centro logístico de Almeirim.

Dos 405 milhões de euros pagos em prémios pela cadeia espanhola aos colaboradores, 3,5 milhões foram alocados para a equipa portuguesa, o primeiro mercado de internacionalização da cadeia fundada por Juan Roig. Cada trabalhador em Portugal recebeu um salário extra — o valor estipulado para os colaboradores com até cinco anos de casa — a partir do quinto ano, os colaboradores recebem dois salários adicionais.

O valor representa uma subida face ao ano passado, altura em que a Mercadona distribuiu 375 milhões em prémios, dos quais três milhões pela equipa em Portugal.

O investimento em formação subiu igualmente. No ano passado, a companhia investiu 100 milhões de euros — cerca de 1.020 euros ano por pessoa — em 123.400 ações de formação, tendo sido 20 milhões dirigidos para a equipa em Portugal, adianta fonte oficial à ECO Pessoas. No ano anterior, o montante tinha sido na ordem dos 8 milhões de euros.

Mais 10 lojas em 2023

No ano passado, 1.171 pessoas foram promovidas, de um total de 99 mil colaboradores. Foram criados 3.000 empregos, dos quais 1.000 em Portugal, elevando para 3.500 o número total da equipa.

Um crescimento a acompanhar o aumento de 10 lojas, para 39, bem como da construção do centro logístico de Almeirim. O bloco, cuja construção arrancou este ano, tem conclusão prevista para 2023 e vai absorver 225 milhões, dos 280 milhões que a cadeia conta investir este ano na sua rede de lojas, com 10 novas adições.

Para este ano, a Mercadona conta criar 1.000 novos empregos em Portugal e Espanha. Só o centro logístico de Almeirim representa a criação de 500 postos de trabalho.