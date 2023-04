Duas pessoas morreram e uma rapariga ficou ferida depois do balão de ar quente onde viajam se ter incendiado perto da Cidade do México, no México, avança a Associated Press, que cita as autoridades.

De acordo com a mesma fonte, a rapariga partiu um braço e sofreu várias queimaduras.

Suspeita-se que as vítimas mortais, um homem, de 50 anos, e uma mulher, de 38, tenham caído ou saltado do cesto do balão quando o mesmo pegou fogo.

As causas do acidente, que aconteceu em Teotihuacan, estão sob investigação.

Teotihuacan, mais conhecida pelos seus templos gémeos do Sol e da Lua, foi outrora uma grande cidade que albergava mais de 100.000 habitantes e é, atualmente, um local popular para passeios de balão.