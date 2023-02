Diego Barría estava desaparecido desde sábado, dia 18 de fevereiro, em Comodoro Rivadavia, Argentina. A moto quatro que conduzia foi encontrada, assim como o capacete, deixando a ideia de que teria sofrido um acidente. Mas não havia sinais do argentino e iniciaram as buscas, na esperança de encontrá-lo vivo. As más notícias chegaram oito dias depois, quando pescadores encontraram restos mortais de Barría no estômago de um tubarão.

A polícia informou que a descoberta surgiu “ao retirarem as entranhas” do animal, escreve o La Nacion, explicando que foram encontradas “pele, gordura e carne humana”. Uma “tatuagem rosa, verde e vermelha” permitiu a identificação de Diego Barría: “Os familiares reconheceram a tatuagem como sendo do cidadão desaparecido.”

A mulher de Barría, Virginia Brugger, tentou manter a esperança e deixou mensagens desesperadas no Facebook: “Dá-me apenas um sinal para que possa encontrar-te, por favor. Estou a dar em doida, não me deixes. Peço a Deus que apareças rapidamente. Estou à tua espera. Não me assustes desta forma.”

No sábado, Diego Barría saiu para passear na sua moto quatro na zona de Rocas Coloradas, um lugar onde se juntam pescadores, mas não voltou a casa. “No último contacto com a família, disse que ia demorar-se”, apontam fontes policiais citadas pelo La Nacion, acrescentando que terá sido visto “pela última vez às 23:30, aproximadamente”. O veículo e o capacete foram encontrados na segunda-feira.

As investigações não terminam com a confirmação de que Diego Barría morreu. As buscas para encontrar o resto do corpo continuam e tenta perceber-se o que realmente aconteceu com o argentino. Christian Ansaldo, chefe da Unidade regional de Comodoro Rivadavia, revelou que “tudo é motivo de investigação”.