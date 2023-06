Menino de dois anos dispara e mata acidentalmente a mãe, grávida de oito meses

Um menino de dois anos disparou acidentalmente sobre a mãe, grávida de oito meses, esta semana, numa cidade do estado de Ohio, EUA. A mulher e o bebé morreram, confirmou a polícia.

A arma, carregada, estava no quarto dos pais, onde a criança foi brincar enquanto a mãe tratava da roupa.

A mulher, Laura Ilg, de 31 anos, ainda conseguiu telefonar aos serviços de emergência, confirmando que tinha sido atingida por um tiro disparado pelo filho.

A polícia arrombou a porta para entrar na casa da família, deparando-se com a mãe e o filho num quarto no primeiro andar da casa. Laura Ilg tinha sido atingida nas costas.

Foi transportada para o hospital, onde foi feita uma cesariana de emergência, mas nem a mãe nem o bebé sobreviveram.

Um porta-voz da polícia de Ohio disse ao jornal norte-americano Cleveland 19 que estão a decorrer investigações para perceber os contornos do acidente. Sabem já que a casa tinha várias proteções para as crianças, mas que uma cancela tinha sido deixada aberta.

Segundo as explicações da mulher, a criança terá entrado no quarto e encontrado a arma, que pertence ao pai, na mesa de cabeceira, enquanto ela tratava da roupa. Estava a brincar com a pistola quando foi atingida nas costas. À polícia, a mulher disse que não sabia que o filho conseguia pegar numa arma.

No momento do acidente, mãe e filho eram os únicos em casa. O pai, Alek Ilg, estava a trabalhar quando tudo aconteceu e também ele recebeu uma chamada de Laura Ilg e contactou o número de emergência pedindo ajuda.

Estão a decorrer investigações para perceber como é que o menino conseguiu puxar o gatilho da arma. O pai mantém a custódia do filho.