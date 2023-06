Portuguesas NOS e Cineplace entre 50 maiores exibidoras da Europa

As empresas portuguesas NOS e Cineplace estão entre as 50 maiores exibidoras de cinema da Europa, numa lista encabeçada pela britânica Odeon e divulgada esta segunda-feira pela União Internacional de Cinemas (UNIC) e pela publicação Boxoffice Pro.

Os Cinemas NOS surgem em 24.º lugar, com 214 ecrãs em 30 localidades, enquanto a Cineplace, detida pela brasileira Orient Cinema, encerra a lista dos 50 maiores exibidores europeus, com 81 ecrãs (os dados de maio do Instituto do Cinema e do Audiovisual dão conta de 69) em 13 locais.

O grupo Odeon, propriedade da norte-americana AMC, lidera a segunda edição da lista, com 2.471 ecrãs em 283 locais de nove países, incluindo Portugal, onde marca presença através da UCI.

Como posição de solidariedade para com a Ucrânia, a lista exclui empresas russas, acrescentou a organização, em comunicado.

“Este ‘ranking’ demonstra a força e diversidade da indústria europeia de cinema. Onze grupos estão presentes em três ou mais países, confirmando o seu papel como atores-chave regionais ou europeus”, afirmou, citado no comunicado, presidente da UNIC, Phil Clapp.

A NOS e a Cineplace são as duas maiores exibidoras em Portugal, representando mais de metade dos ecrãs de cinema no país, uma proporção que aumenta para lá de dois terços em termos de espectadores, de acordo com os dados mais recentes do Instituto do Cinema e do Audiovisual.