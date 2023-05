Câmara do Porto garante que buscas "não visam o município"

A Câmara Municipal do Porto garante que as buscas realizadas esta terça-feira na autarquia “não visam o município”.

Em comunicado enviado às redações, e depois de uma operação que já fez sete detidos, entre os quais o vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia, a autarquia do Porto esclarece que as buscas “estão relacionadas com empresas privadas que têm processos urbanísticos” que estão a tramitar no município.

Ao que a CNN Portugal apurou, dois dos detidos são funcionários do Urbanismo do município do Porto, sendo que a chefe da divisão municipal de Gestão de Procedimento Urbanístico, Rosa Afonso Vale, é uma das visadas. Esta informação ainda não foi confirmada oficialmente pela autarquia.

Na sequência das buscas foram ainda confiscados dois telemóveis, que estão a ser analisados pela Polícia Judiciária. A CNN Portugal sabe que um desses telefones pertence ao vereador do Urbanismo do Porto, Pedro Baganha, que já afirmou não ser um dos 12 arguidos visados no processo.

Entre os 12 arguidos da Operação Babel há sete detidos, sendo que o vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia, Patrocínio Azevedo, é um deles.