“Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”

No canal TVCine esta sexta-feira, 27 de janeiro, às 21:30

Brevemente será reposto nos cinemas

Quando se estreou nos cinemas em Portugal, em abril, "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo" [na foto em cima] passou mais ou menos despercebido para o grande público. No entanto, depois das muitas nomeações para, entre outros, os prémios do Sindicato dos Atores e para os BAFTA, já ninguém estranhou que fosse nomeado para 11 Óscares - incluindo Melhor Filme, Realização (Dan Kwan e Daniel Scheinert, conhecidos simplesmente como os "Daniels"), Atriz (Michelle Yeoh), Atriz Secundária (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu) e Ator Secundário (Ke Huy Quan).

Esta comédia de ação com laivos de ficção científica apresenta-nos a família Wang: imigrantes chineses nos Estados Unidos, donos de uma lavandaria e em busca do seu "sonho americano". A matriarca da família é interpretada pela atriz malaia Michelle Yeoh (que conhecemos, por exemplo, de "O Tigre e o Dragão") e o seu marido é Ke Huy Quan (que começou a sua carreira aos 12 anos como o miúdo de "Indiana Jones e o Templo Perdido"). A família está com dificuldade em pagar os seus impostos - é aqui que aparece Jamie Lee Curtis, como funcionária das finanças - e é também aqui que começa a confusão. Evelyn Wang vai ter de recorrer aos seus melhores truques de artes marciais para cumprir a difícil tarefa de salvar o mundo, atravessando vários universos paralelos e explorando todas as vidas que não chegou a viver.

“A Oeste Nada de Novo”

Na plataforma Netflix

Alemanha, 1917, em plena Grande Guerra: um grupo de jovens vai alistar-se; estão contentes por poderem, finalmente, "ser homens" e combater pela pátria. Mas os sonhos da juventude não resistem ao primeiro dia na lama nauseabunda das trincheiras.

Publicado em 1928, o romance de Erich Maria Remarque foi adaptado ao cinema, em 1930, por Lewis Milestone, acabando por ganhar dois Óscares. Depois da versão de Hollywood, chega-nos agora a versão alemã, realizada por Edward Berger. São duas horas e meia de um filme muito violento, explícito, sangrento. É impossível vê-lo sem fazer o paralelismo com a guerra que atualmente se trava na Europa. Em 1918, tal como ainda acontece em 2023, os políticos discutem linhas nos mapas e tomam decisões nos seus gabinetes dourados enquanto milhares de inocentes morrem nos campos de batalha - em nome de quê?

"A Oeste Nada de Novo" está nomeado para nove Óscares, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, e é um dos favoritos para o prémio de Melhor Fotografia.

“Os Espíritos de Inisherin”

Estreia a 2 de fevereiro

Colin Farrell está nomeado para melhor ator

O argumentista e realizador britânico-irlandês Martin McDonagh - já nomeado com "Três Cartazes à Beira da Estrada" (2017) - volta a fazer a dobradinha nas nomeações deste ano com "Os Espíritos de Inisherin".

A história da amizade entre dois homens - interpretados por Colin Farrell e Brendan Gleeson - na inóspita ilha de Inisherin, no final da Guerra Civil da Irlanda (1923), conseguiu nove nomeações para os Óscares, incluindo para Melhor Filme.

“Os Fabelmans”

Nos cinemas

Michelle Williams é uma das nomeadas para melhor atriz

Vencedor de três Óscares - como realizador de "O Resgate do Soldado Ryan" e de "A Lista de Schindler", que também ganhou o prémio de Melhor Filme - Steven Spielberg está pela primeira vez nomeado como argumentista: "Os Fabelmans" é assumidamente uma autobiografia ficionada. O realizador inspirou-se na sua família, no divórcio dos pais e na sua própria juventude para contar a história de Sammy Fabelman e de como a sua paixão pelo cinema o ajudou a ultrapassar os dramas familiares e os dramas do crescimento.

O filme, que tanto nos faz rir como nos emociona (é um filme de Spielberg, pois então), está nomeado em sete categorias, incluindo Melhor Filme. Michelle Williams, no papel da mãe, conseguiu a já esperada nomeação para Melhor Atriz. Gabriel LaBelle (Sammy), Paul Dano (o pai) e Seth Rodgers (um amigo da família) ficaram de fora das nomeações e foi Judd Hirsch, que aparece brevemente como o excêntrico tio Boris, que foi nomeado como Ator Secundário.

“Tár”

Estreia a 9 de fevereiro

Cate Blanchett está nomeada para melhor atriz

Ninguém se surpreenderá se no próximo dia 12 de março Cate Blanchett levar para casa mais uma estatueta dourada. A sua interpretação em "Tár" tem sido unanimemente aclamada. A atriz, que já ganhou dois Óscares, com "O Aviador" (2004) e "Blue Jasmine" (2013), é a protoganista deste drama psicológico em que interpreta Lydia Tár, uma compositora, pianista e maestrina que consegue fazer carreira num meio dominado por homens - mas à custa de quê?

"Tár" está nomeado em seis categorias, incluindo Melhor Filme, Realização e Argumento Original (ambos para Todd Field).

"Avatar: O Caminho da Água"

Nos cinemas

Desta vez, ao contrário do que aconteceu com o primeiro "Avatar", James Cameron não está nomeado para Melhor Realização. Ainda assim são quatro as nomeações - incluindo a de Melhor Filme - para "Avatar: O Caminho da Água", que é neste momento o filme mais visto em Portugal em 2023, com mais de 269 mil espectadores.

“Elvis”

Na plataforma HBO Max

Austin Butler interpreta Elvis Presley

Nomeado em oito categorias, entre as quais a de Melhor Filme, este "biobic" do cantor Elvis Presley foi escrito e realizado por Baz Luhrman (o mesmo de "Moulin Rouge"). Austin Butler, nomeado para Melhor Ator, interpreta o cantor desde a sua ascensão à fama até à decadência dos últimos dias. Tudo contado a partir da relação com o seu empresário, o "Coronel" Tom Parker (Tom Hanks).

“Top Gun: Maverick”

Na plataforma Sky Showtime

Tom Cruise é o protagonista de "Top Gun"

O filme mais visto em Portugal em 2022 (mais de 700 mil espectadores), "Top Gun: Maverick", é o típico "blockbuster" adorado pelos fãs e pouco amado pela crítica. O filme de ação retoma a história iniciada em 1986 mas agora adaptado à velocidade, à tecnologia e aos gostos das jovens audiências do século XXI. Tom Cruise, que é também produtor, volta a interpretar o capitão Pete "Maverick" Mitchell, mais velho mas ainda "indomável", com pouca paciência para obedecer a ordens e respeitar hierarquias.

Realizado por Joseph Kozinski, "Top Gun: Maverick" conseguiu seis nomeações para os Óscares, incluindo a pouco consensual nomeação para Melhor Filme.

"Triângulo da Tristeza"

Na plataforma Filmin

O casal de modelos Carl e Yaya é convidado para fazer um cruzeiro luxuoso na companhia de um conjunto de “infames” passageiros riquíssimos: um oligarca russo, um traficante de armas inglês e um capitão idiossincrático e alcoólico dado a citações de Marx. Esta é a sinopse da sátira "O Triângulo da Tristeza", nomeado para três Óscares: Melhor Filme, Realização e Argumento.

O argumentista e realizador sueco Ruben Östlund, autor de "Force Majeur" (2014) e "O Quadrado" (2017), decidiu levar mais longe o seu instinto cómico para fazer este "Triângulo da Tristeza", que passou pelos cinemas portugueses no ano passado.

“A Voz das Mulheres”

Estreia a 9 de março

Escrito e realizado por Sarah Polley e baseado em factos reais, este filme leva-nos até à Colónia de Menotiba, na Bolívia, uma conservadora comunidade de menonitas (cristãos anabatistas), onde entre 2000 e 2009 muitas mulheres foram sedadas e violadas por um grupo de homens. As primeiras mulheres a denunciarem o caso não foram levadas a sério. Como habitualmente, "A Voz das Mulheres" dificilmente é ouvida. O caso chocante foi conhecido em 2010: a vítima mais nova conhecida tinha três anos e a mais velha 65 anos. Frances McDormant, Rooney Mara, Jessie Buckley e Claire Foie são algumas das intérpretes.

"A Voz das Mulheres" tem duas nomeações: Melhor Filme e Argumento Adaptado.

"Aftersun"

Nos cinemas

Paul Mescal está nomeado para Melhor Ator

Paul Mescal - que vimos na série "Normal People" (HBO) - tem a sua primeira nomeação para Melhor Ator com "Aftersun". Retrato intimista da relação entre um pai e uma filha, esta é primeira longa-metragem escrita e realizada por Charlotte Wells. Acabou de chegar às salas portuguesas.

"A Baleia"

Estreia a 2 de março

Brendan Fraser está nomeado para melhor ator

Brendan Fraser também está nomeado para Melhor Ator pela sua interpretação de um professor de inglês que luta contra um transtorno de compulsão alimentar e a obesidade ao mesmo tempo que tenta recuperar a relação com a sua filha adolescente. "A Baleia", realizado por Darren Aronofsky, tem três nomeações para os Óscares.

“Black Panther: Wakanda Para Sempre”

Nos cinemas e, a partir de 1 de fevereiro, no Disney +

Angela Bassett conseguiu a sua segunda nomeação para os Óscares, agora de Atriz Secundária, com a sua participação neste filme da Marvel que, no total, obteve seis nomeações, quase todas nas chamadas categorias técnicas.

"Império da Luz"

Estreia a 23 de fevereiro

Nomeado apenas para melhor Fotografia, "Império da Luz" é uma história de amor ambientada num belo cinema antigo na costa sul da Inglaterra na década de 1980, o cinema Império. É aí que trabalham as personagens interpretadas por Olivia Colman, Colin Firth e Toby Jones. A realização é de Sam Mendes (de "Beleza Americana" e "1917").

"Babilónia"

Nos cinemas

O argumentista e realizador Damien Chazelle (o mesmo de "La La Land" e "Whiplash") leva-nos agora em viagem até aos loucos anos de 1920, num momento em que os atores do cinema mudo são forçados a adaptar-se à emergência do "cinema falado". Com estrelas como Brad Pitt, Diego Calva e Margot Robbie, "Babilónia" conseguiu três nomeações para os Óscares: Design de Produção, Banda Sonora e Guarda-Roupa.

"Pinóquio de Guillermo del Toro"

Na plataforma Netflix

O oscarizado realizador Guillermo del Toro ("A Forma da Água") reinventa a história de Pinóquio, contada originalmente por Carlo Collodi no século XIX. Tira-lhe o lado mais adocicado que tem a versão da Disney e acrescenta-lhe a negritude do fascismo, uma vez que coloca a história na Itália dos anos de 1930, em plena ascensão de Mussolini e entrada na Segunda Guerra Mundial. De resto, há um Gepeto a aprender a ser pai, um boneco de madeira que sonha ser um menino de carne e osso, um Grilo Falante e até uma baleia assustadora. O elenco de vozes de luxo inclui Ewan McGregor, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Ron Perlman, Cate Blanchett e John Turturro.

Feito em "stop motion", "Pinóquio de Guillermo del Toro" está nomeado para melhor Filme de Animação.