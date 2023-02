Ninguém se esquece da última edição dos Óscares, e não é por bons motivos. A estalada que Will Smith deu a Chris Rock ainda está na memória da organização, que não quer que algo semelhante se volte a repetir. Por isso mesmo a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vai organizar uma equipa anticrise que possa atuar em qualquer tipo de situação, de forma a impedir que incidentes como este se voltem a repetir.

Numa entrevista à Time, o CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Bill Kramer, partilhou que “devido ao que aconteceu no ano passado, abrimos a nossa mente para todo o tipo de situações que podem acontecer nos Óscares e esperamos de estar preparados”.

Depois do incidente o ator foi impedido de comparecer nos Óscares durante 10 anos, sendo que a Academia abriu um processo por conduta violenta contra o ator e, mais tarde, o próprio acabou por renunciar ao título de membro da organização. Apesar das medidas tomadas, a presidente da Academia, Janet Yang, admitiu que a resposta por parte de toda a organização foi “inadequada” e não foi rápida o suficiente.

Bill Kramer referiu, ainda, que a nova equipa vai agir com maior rapidez, caso algo aconteça. “Vamos apenas esperar que nada aconteça e que não tenhamos de usar estes planos, mas pelo menos já dispomos de estruturas que podemos modificar”.

Recorde-se que depois do incidente o ator seguiu de volta para o seu lugar e continuou a usar palavras contra o apresentador da cerimónia. “Mantém o nome da minha mulher longe da tua boca”, disse, depois de Chris Rock ter feito uma piada alusiva ao penteado de Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia.

Minutos depois da estalada Will Smith voltaria a subir ao palco, dessa vez para receber o Óscar de Melhor Ator pela participação no filme "King Richard - Para Além do Jogo".

A 95ª edição dos Óscares acontece no próximo dia 12 de março. Entre os vários candidatos vai estar uma produção portuguesa, "Ice Merchants", de João Gonzalez". Pode consultar aqui a lista completa dos nomeados.