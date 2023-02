Outlook, Teams e Microsoft 365 apresentam, esta quarta-feira, problemas de funcionamento, de acordo com o site Downdetector, onde os utilizadores têm reportado várias queixas.

Segundo o site, o serviço de email chegou mesmo a registar um apagão total.

No Twitter, a página que dá conta do estado do Microsoft 365 dá conta de que há "problemas com impacto nos serviços" que estão a ser investigados.

We're investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023

Os serviços afetados pelas falhas são, de acordo com a Microsoft, Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Graph. Também o Azure regista problemas no funcionamento.