Estava a dar a volta ao mundo de mota: morreu Nuno Castanheira, 28 anos

Um jovem português de 28 anos morreu esta quinta-feira na sequência de uma colisão entre o motociclo em que seguia e uma pickup perto de Dalbandin, no Paquistão.

De acordo com o jornal local The Express Tribune, o jovem, identificado como Nuno Castanheira e natural da Marinha Grande, tinha chegado ao Paquistão um dia antes do acidente, que provocou pelo menos mais dois feridos - que seguiam na pickup e que foram transportados para o hospital Prince Fahad.

Nuno Castanheira estava a fazer uma volta ao mundo de mota, que iniciou a 21 de maio. O jovem documentava a jornada na rede social Instagram, onde partilhava fotografias e experiências da viagem. A última publicação que partilhou tem cinco dias e relatava a experiência que viveu no Irão, onde queria cumprir o sonho de acampar no deserto. Acabou por não o fazer, tendo em conta as condições climatéricas.

"Fica para uma próxima", escreveu no final da publicação.