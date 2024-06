Filho de Betty Grafstein ainda não recebeu a fatura de 50 mil euros da CUF Cascais

As despesas do internamento de Betty Grafstein no hospital CUF Cascais - no valor de 50 mil euros - estão por pagar. A mulher de José Castelo Branco teve alta no dia 4 de junho, seguiu para Nova Iorque, mas deixou para trás uma conta de milhares de euros. TVI apurou entretanto que o filho da joalheira ainda não foi notificado da dívida, motivo pelo qual ainda não a pagou.