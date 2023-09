“Para Sempre” vence prémio para melhor novela nos Venice TV Awards

A novela “Para Sempre”, produzida pela Plural Entertainment Portugal e emitida pela TVI, venceu o prémio de melhor novela nos Venice TV Awards, esta quarta-feira.

No dia a seguir a ter sido uma das produções nomeadas para os International Emmy Awards (Emmys), “Para Sempre” venceu este prémio internacional num festival que reconhece as melhores produções televisivas do ano. Com autoria de André Ramalho e Direção de Projeto de Francisco Antunez, a produção da TVI recebeu o galardão por decisão de um painel internacional de jurados.

As novelas “Rua das Flores” e “Festa é Festa – Temporada 3”, produzidas pela Plural Entertainment Portugal e emitidas pela TVI, receberam também uma nomeação na categoria Telenovela.

Esta vitória, numa das mais importantes competições internacionais de televisão, marca mais um passo no percurso de internacionalização dos produtos de ficção da Plural/TVI.