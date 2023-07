A primeira coisa a perguntar a si próprio: quanto tempo e energia quer dedicar à prevenção dos percevejos?

Percevejos: o que os viajantes precisam de saber este verão

Por Forrest Brown, CNN

Algo não estava bem com Michelle Quinn.

Em meados de fevereiro deste ano começou a notar manchas no lado esquerdo da parte inferior das costas. Este residente de 53 anos do noroeste do Indiana pensou que talvez fosse alérgica ao seu detergente.

Depois as comichões começaram a espalhar-se por outras zonas do corpo - ainda todas do lado esquerdo. Isso aumentou a ansiedade e o mistério. "Dava comichão, mas nunca na minha vida pensei que fossem percevejos."

Então, uma noite depois do trabalho - cerca de duas semanas depois - o pensamento de percevejos entrou-lhe na cabeça. Estava a procurar imagens de percevejos no Google quando reparou "num pequeno inseto avermelhado" a rastejar sobre um pedaço de papel no seu sofá. Olhou para o inseto. Depois para o ecrã. Depois para o inseto outra vez.

"Pensei 'não, não pode ser'. E então eu meio que o apaguei e não pensei em nada até à manhã seguinte - quando eu acordei e vi um no meu braço. Peguei no meu telemóvel, coloquei a imagem na câmara e ampliei-a e, de facto, era exatamente isso. E foi nessa altura que comecei a passar-me."

Será que vamos ter um verão de más notícias sobre percevejos?

O que Quinn começou a enfrentar no inverno passado pode ser um prenúncio de problemas durante este verão de viagens.

"É difícil prever este tipo de coisas, mas o cenário de aumento recorde de viagens e falta de pessoal na indústria hoteleira é preocupante no que diz respeito aos percevejos", diz Michael F. Potter, professor emérito do Departamento de Entomologia da Universidade do Kentucky.

Embora as infestações de percevejos possam ocorrer em todos os tipos de lugares, os hotéis e outros alojamentos são um grande foco de propagação, afirma Potter.

"A questão da falta de pessoal é preocupante porque a melhor forma de os hotéis evitarem que as infestações aumentem é manterem-se vigilantes. E a melhor forma de o fazer é através de inspeções regulares aos quartos por parte das empregadas domésticas, que precisam de ser formadas e educadas para detetar infestações nas suas fases iniciais."

Quanto maior for a falta de pessoal, mais difícil se torna manter o controlo da situação, refere Potter.

Será que ajuda se perguntar diretamente sobre a situação dos percevejos num estabelecimento quando faz o check-in ou as reservas?

"Penso que a realidade é que a pessoa que está na receção não vai estar equipada para responder a essa pergunta", diz Potter. "Se eu trabalhasse no sector da hotelaria, estaria a ensinar o meu pessoal a responder a essa pergunta. Mas em termos de saber se o hóspede vai conseguir obter alguma coisa de relevante quando fizer essa pergunta, eu diria que é extremamente improvável."

Dicas de prevenção para quartos de hotel

A primeira coisa a perguntar a si próprio: quanto tempo e energia quer dedicar à prevenção dos percevejos?

"Cada viajante tem de decidir até que ponto quer ser vigilante em relação aos percevejos. Viajar já é suficientemente stressante - ou pode ser - e estamos a tentar fugir de todas as coisas que a vida nos atira", sublinha Potter. "Por isso, a última coisa que queremos fazer é manter a mala na banheira, o que algumas pessoas recomendam mas que eu acho que é estúpido."

Há medidas menos drásticas que pode tomar.

Potter sugere que, antes mesmo de desfazer as malas, faça pelo menos uma verificação superficial da cama. Puxe para trás os lençóis e cobertores do colchão e olhe à volta das costuras do colchão, particularmente na zona da cabeça, para ver se há percevejos ou sinais deles (mais sobre isso abaixo).

Verifique também as costuras do colchão. Esta verificação superficial não revelará todos os sítios onde um percevejo se pode esconder, diz Potter, mas dá-lhe a melhor hipótese de detetar um problema com o mínimo de esforço.

Uma coisa importante a evitar: não coloque a sua mala no chão, no canto. Não há probabilidade maior que essa de trazer percevejos para casa, explica Potter. Em vez disso coloque-a numa superfície elevada, como o topo de uma cómoda ou um porta-bagagens. Se houver duas camas num quarto, Potter não coloca a sua mala na outra cama.

A American Hotel & Lodging Association oferece algumas dicas adicionais:

- verifique atrás da cabeceira da cama o melhor que puder (é difícil verificar facilmente) e nos sofás e cadeiras;

- se vir algum sinal de percevejos, informe imediatamente a gerência; peça outro quarto - de preferência um que não seja ao lado do quarto problemático; se não ficar satisfeito, vá para outro sítio, se possível;

- se detetou percevejos, considere a possibilidade de colocar um saco de lixo de plástico ou uma capa protetora à volta da sua mala.

Estes são os sinais de infestação de percevejos

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos refere que outros insetos, como os escaravelhos dos tapetes, podem ser facilmente confundidos com percevejos. Por isso, é bom informar-se antes da sua inspeção. E isso inclui, provavelmente, ver fotografias de grande plano.

Normalmente, os percevejos adultos têm aproximadamente o tamanho de uma semente de maçã (5 a 7 milímetros ou 3/16 a 1/4 de polegada de comprimento). São compridos e castanhos, com um corpo achatado e ovalado, se não se tiverem alimentado recentemente. São semelhantes a balões, castanho-avermelhados e mais alongados se se tiverem alimentado.

Os percevejos jovens são normalmente mais pequenos e são translúcidos ou amarelo-esbranquiçados. Se não se tiverem alimentado recentemente, as ninfas podem ser quase invisíveis a olho nu. Os ovos dos percevejos têm o tamanho de uma cabeça de alfinete e são brancos como uma pérola.

Pode não ver os insectos propriamente ditos mas sim os seus sinais reveladores, que podem incluir:

- manchas ferrugentas ou avermelhadas nos lençóis ou colchões (causadas quando estes são esmagados);

- manchas escuras do tamanho deste ponto • essas manchas são excrementos dos percevejos depois de se terem alimentado de sangue;

- ovos e cascas de ovos, que são bastante pequenos;

- os exoesqueletos dos insetos, que se desprendem quando fazem a muda;

- um odor doce e a mofo, se a infestação for grande.

Os percevejos são mais do que um problema de cama e motel

Embora o alojamento noturno seja um culpado frequente, a infeliz verdade é que os percevejos podem reunir-se e espalhar-se a partir de múltiplas áreas.

Por exemplo, o Aeroporto Internacional Daniel K. Inouye, em Honolulu, no Havai, teve de fechar três portões no final de maio e proceder a uma limpeza profunda das áreas depois de terem sido encontrados percevejos. Foram efetuados mais três tratamentos, disse um porta-voz do Departamento de Transportes do Havai à CNN Travel.

Potter afirmou que escolas, bibliotecas, edifícios de apartamentos, cinemas, hospitais, edifícios de escritórios, táxis, autocarros, comboios, dormitórios e dormitórios de estudantes em faculdades podem albergar percevejos. Também observa que simplesmente não é prático verificar tudo isso e adverte contra a paranoia.

Mas Potter tem um conselho para quem encontrar percevejos num hotel ou Airbnb: "Já é mau o suficiente se você for mordido num hotel, mas o que você realmente não quer fazer é trazer essas coisas para casa consigo".

Potter diz para tirar tudo da sua mala e colocar em sacos de lixo. Lave as suas roupas e depois seque-as bem - o calor da máquina de secar roupa mata-as.

No que diz respeito à sua mala, as ondas de calor do verão podem ser suas amigas. Basta abrir o fecho da mala, colocá-la no seu carro, estacioná-la ao ar livre e o calor matará os percevejos numa hora, revela Potter. Se não conseguir chegar a cerca de 60ºC no seu carro, deite fora a sua mala se estiver preocupado. Isso é muito menos dispendioso do que erradicar os percevejos de sua casa.

Questões médicas e de bem-estar

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos tem uma boa notícia para quem foi atacado por percevejos: eles não transmitem nenhuma doença (como os mosquitos transmitem a malária ou as carraças transmitem a doença de Lyme).

No entanto, a comichão provocada pelas picadas pode causar perda de sono e infeções cutâneas secundárias se se coçar com muita frequência e com força. E algumas pessoas podem ter uma reação alérgica grave.

A Cleveland Clinic apresenta o plano de tratamento típico:

- lavar as picadas suavemente com água e sabão;

- utilize um creme ou loção anticoceira (procure hidrocortisona a 1%) na sua pele;

- repetir uma ou duas vezes por dia até a comichão desaparecer.

Se a comichão for grave, a clínica diz para falar com um profissional de saúde sobre um creme esteroide mais forte ou um medicamento anti-histamínico de venda livre ou prescrito.

Os efeitos no seu bem-estar mental podem ser ainda mais duros. As pessoas podem sentir-se ansiosas e até mesmo embaraçadas, apesar de os especialistas dizerem que isso não se reflete na higiene pessoal ou na limpeza da casa.

"Se formos picados por um mosquito no exterior, vamos para dentro de casa. Se tivermos uma infestação de percevejos em casa, é um pouco mais enervante", diz Potter. "É do género 'será que vou ser mordido outra vez esta noite?, será que me livrei de todos eles?'. Por isso, o aspeto emocional, a perda de sono, a ansiedade... são uma coisa importante. Pode ser emocionalmente muito perturbador para as pessoas que estão a lutar contra um problema de percevejos em casa."

"Ficamos obcecados"

Michelle Quinn, que aluga uma casa no noroeste do Indiana, pode contar-lhe tudo sobre a angústia de ser mordida.

Em primeiro lugar, ela nunca conseguiu descobrir de onde eles vieram. Isso tem-na irritado. Fez uma viagem a Washington, D.C., em janeiro mas só se apercebeu que tinha sido mordida em meados de fevereiro. Por isso, não acredita que tenham vindo da sua estada lá.

"Quando isto acontece, ficamos obcecados", diz Quinn. "Foi um pesadelo."

Teve de tomar uma série de medidas dispendiosas para livrar a sua casa das criaturas. Isso incluiu recorrer a profissionais para a aplicação de um pesticida à base de nicotina que lhe foi dito ser seguro para pessoas e gatos (ela tem dois). Também teve de deitar fora o sofá e o aspirador, entre outras coisas. Pensa que tudo isto lhe custou pelo menos 1.200 dólares.

O seu último tratamento foi em maio e, desde então, está livre de percevejos. Exceto, talvez, mentalmente.

Determinada a não voltar a ser mordida, colocou armadilhas debaixo da cama e das pernas do sofá, que verifica quase todos os dias.

Mas a sua ansiedade ressurge sempre que sente comichão por qualquer motivo.