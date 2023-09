Menor de 17 anos detido por pornografia de menores e violência doméstica em Aveiro

Um jovem estudante de 17 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro pelos crimes de pornografia de menores e violência doméstica, informaram as autoridades através de comunicado.

O suspeito não aceitou o fim do namoro com a vítima, que colocou termo à relação por ter sido alvo de "frequentes agressões físicas". Como retaliação, o jovem criou "perfis em redes sociais com fotografias íntimas" da rapariga de 16 anos.

O detido foi presente a tribunal e "viu serem-lhe decretadas as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e de aproximação do local de residência da mesma, apresentações periódicas e acompanhamento médico".