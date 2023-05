Alentejano caiu num poço de 8 metros. Está cá para contar a história

Um homem de 42 anos caiu esta terça-feira no interior de um poço, na localidade de Alcáçovas, Viana do Alentejo. Sobreviveu graças a uma tábua, à GNR e aos vizinhos.

A vítima estava junto ao poço a fazer obras quando caiu e um foi familiar que estava com ele que alertou as autoridades, cerca das 10.00, explicou o capitão Pedro Gomes, da GNR de Évora.

A GNR dirigiu-se ao local. O poço em causa tinha 8 metros de profundidade, continha água e o homem estava vivo - a boiar no fundo do poço com recurso a uma prancha de madeira e "a entrar em hipotermia".

A GNR e os populares que se encontravam no local usaram uma corda para içar o homem até próximo do topo do poço e resgatá-lo em segurança.

"A operação de resgate demorou mais tempo do que o esperado", detalha ainda capitão da GNR. [O homem] estava a entrar em hipotermia e não conseguia ter sensibilidade nas mãos, tiveram que colocar a ponta de um gancho na corda para lhe prender às calças. Esteve uns minutos lá dentro”. explica o capitão Pedro Gomes.

"Através da formação de um cordão humano, os militares conseguiram alcançar o homem e resgatá-lo em segurança", adianta ainda o comunicado da GNR.

O homem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e encaminhado para a unidade hospitalar de Évora.