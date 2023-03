O príncipe Edward, o irmão mais novo do rei Carlos III, foi presenteado pelo monarca com o ducado de Edimburgo. esta sexta-feira, dia em que celebra o 59.º aniversário. Em comunicado, o Palácio de Buckingham esclarece que "o título será detido pelo príncipe Eduardo pelo tempo de vida de Sua Alteza Real".

"O rei tem o prazer de conceder o ducado de Edimburgo ao príncipe Edward, conde de Wessex e Forfar, por ocasião do 59º aniversário de Sua Alteza Real", lê-se no comunicado.

Edward, que também é conde de Wessex e Forfar, herda assim o título que pertenceu ao pai, o príncipe Phillip, recebido aquando do seu casamento com a rainha Isabel II em 1947, que antes de subir ao trono detinha o título de duquesa de Edimburgo.

A par com o novo duque de Edimburgo, também Sophie, a condessa de Wessex, recebe o título de duquesa de Edimburgo.

Na mesma nota, os novos duques revelam que estão orgulhosos por "continuar o legado do príncipe Phillip e de promover oportunidades para jovens de todas as origens alcançarem o seu pleno potencial".

Com a mudança de título do príncipe Edward, também o filho dos duques de Edimburgo vê o seu título mudar. James, que até agora era visconde de Severn, recebe o título de conde de Wessex. Já a irmã Louise mantém-se sem título.

De acordo com a revista Hello, a entrega do ducado de Edimburgo ao príncipe Edward era um desejo do príncipe Phillip, que morreu em 2021, e desde a proclamação de Carlos III que era aguardado o anúncio. O palácio de Buckingham chegou mesmo a anunciar, antes da morte da rainha, que a monarca, o duque de Edimburgo e o príncipe de Gales tinham concordado "que o príncipe Edward deveria herdar o condado de Edimburgo quando o título revertesse para a Coroa". Uma decisão que acontece seis meses após a morte da rainha Isabel II e quase dois anos depois do título ter revertido para a coroa.