Entregou-se às autoridades o homem de 84 anos que baleou um jovem de 16 na cidade norte-americana de Kansas City, Missouri, por este se ter enganado na porta da casa onde ia buscar os irmãos.

Andrew Lester, que baleou na cabeça e no braço Ralph Yarl, um afroamericano, foi depois libertado pelas autoridades sob fiança, ficando ainda acusado de tentativa de homicídio em primeiro grau e ação criminosa com arma.

O homem foi libertado dez horas após se ter apresentado num centro de detenção, tendo de pagar 200 mil dólares de caução, além de ficar proibido de ter qualquer tipo de arma e de entrar em contacto com Ralph Yarl ou a sua família.

Durante o tempo em que esteve com as autoridades, Andrew Lester confirmou que não trocou quaisquer palavras com a vítima, disparando por duas vezes a partir da sua porta de casa, onde Ralph Yarl tinha batido por engano. No mesmo depoimento, o suspeito explicou que pensava que o jovem estava a tentar entrar na casa, tendo apanhado um "susto de morte" devido ao tamanho do rapaz.

Andrew Lester (AP)

Após vários dias hospitalizado, o jovem já teve alta hospitalar, mas enfrenta um duro processo de recuperação.

A acusação trouxe algum conforto à família de Ralph Yarl, mas os longos processos de recuperação e de justiça estão só a começar. "Não é apenas virar uma página. É bom que ele vá receber, esperamos, aquilo que merece", afirmou a tia da vítima, Faith Spoonmore, em declarações à CNN.

Recorde-se que Andrew Lester já tinha sido detido anteriormente, logo no dia do crime, a 13 de abril, mas foi libertado pouco depois pelas autoridades, motivando uma onda de indignação entre os habitantes de Kansas City. Dúvidas que também eram do autarca da cidade: "Partilho a indignação e a preocupação dos muitos que perguntam o porquê [da libertação]. No Missouri podemos ter alguém detido por 24 horas. Ficou claro que neste caso foram duas ou três horas", disse Quiton Lucas.

Andrew Lester enfrenta uma pena máxima que pode chegar à prisão perpétua, a moldura penal mais grave no caso de crimes envolvendo agressões agravadas. A polícia indicou estar a trabalhar para ter um caso sólido em tribunal, havendo um pormenor que pode fazer a diferença, e que ainda está em avaliação: saber se o atirador estava protegido pela lei "Stand Your Ground", uma lei que funciona em atos de legítima defesa, e que prevê a utilização de força letal caso seja necessário para se proteger, ou caso a sua casa seja invadida.