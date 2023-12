"Os mortos não podem ouvir as vossas desculpas": interrompido depoimento de Boris Johnson sobre o que fez durante a covid

O depoimento de Boris Johnson sobre a gestão da pandemia de covid-19 no Reino Unido foi interrompido por protestos contra o antigo primeiro-ministro britânico devido às decisões que tomou durante a pandemia. Segundo a BBC, o antigo primeiro-ministro britânico preparava-se para começar a depor quando começou um protesto na sala.

Heather Hallett, membro da Câmara dos Lordes, pediu aos manifestantes para se sentarem. Como a ordem não foi acatada, quatro pessoas foram retiradas da sala.

Antes de a audição começar, e no exterior do local, vários manifestantes protestaram contra Boris Johnson, mostrando cartazes com frases "os mortos não podem ouvir as vossas desculpas".

Em tribunal, Boris Johnson começou por dizer que lamenta "profundamente" a dor e o sofrimento vividos durante a pandemia e diz compreender "os sentimentos das vítimas e das suas famílias".

O antigo líder Conservador agradeceu ainda "às centenas de milhares de trabalhadores do sector da saúde e a muitos outros funcionários públicos, pessoas de todos os quadrantes da sociedade", pelo que fizeram para proteger as pessoas durante os tempos de pandemia.

Protestos em Londres (EPA)

O antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson está a ser ouvido no âmbito do um inquérito à gestão da pandemia de covid-19 no Reino Unido.

A audição acontece após semanas de críticas à administração de Boris Johnson por parte de pessoas que trabalharam com ele durante a pandemia, incluindo assessores. Johnson vai ser questionado sobre a resistência a impor confinamentos e sobre as “festas” na residência oficial de Downing Street que infringiram as regras de distanciamento social.