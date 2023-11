Porque é que Rishi Sunak trouxe o antigo primeiro-ministro britânico David Cameron de volta à linha da frente da política?

Desde que se tornou primeiro-ministro britânico, há pouco mais de um ano, Rishi Sunak tem tentado trazer a calma ao governo caótico que herdou.

As políticas económicas da sua antecessora, Liz Truss, fizeram com que a libra caísse para o seu nível mais baixo em relação ao dólar em décadas. A inflação era de dois dígitos. As taxas de juro estavam a subir. E o Partido Conservador, no poder, ainda estava a lutar para recuperar da turbulência do mandato de Boris Johnson antes de Truss - que terminou em escândalo, fúria pública e péssimas sondagens.

Apesar do seu objetivo de estabilizar o barco, Sunak tem tido dificuldade em contar uma história convincente sobre a sua personalidade política e a que tipo de conservadorismo pertence.

Tudo isto pode ter mudado esta segunda-feira, quando Sunak surpreendeu o establishment de Westminster ao nomear o antigo primeiro-ministro David Cameron como seu novo ministro dos Negócios Estrangeiros. Fê-lo depois de ter demitido Suella Braverman - uma incendiária da direita do partido que recentemente descreveu as manifestações pró-palestinianas como "marchas de ódio" e chamou aos sem-abrigo uma "escolha de estilo de vida" - como ministra do Interior.

Cameron, claro, é mais conhecido como o primeiro-ministro que convocou o referendo sobre o Brexit de 2016. Ele estava muito no centro do Partido Conservador e liderou a campanha para permanecer na União Europeia. A decisão chocante do Reino Unido de sair da UE levou à demissão de Cameron na manhã do resultado e deu início a sete anos de política amarga e partidária entre os conservadores sobre o Brexit e, até certo ponto, sobre a alma do partido.

David Cameron deixa o número 10 de Downing Street depois de ter sido nomeado secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, a 13 de novembro de 2023. Carl Court/Getty Images

Quase de um dia para o outro, o conservadorismo liberal centrista, pró-verde e pró-reformas sociais de Cameron foi atirado pela janela, deixando um espaço enorme para que pessoas de direita, como Braverman, pudessem mudar todo o partido na sua direção.

O senso comum era que Sunak era demasiado fraco para demitir Braverman, apesar de esta se ter pronunciado sobre questões controversas durante meses e de, segundo a maioria, ter estado a preparar o terreno para substituir Sunak caso este perdesse as próximas eleições.

Muitos acreditavam também que a manutenção de Braverman num lugar-chave do Governo tinha sobretudo a ver com a gestão do partido e com o facto de apaziguar a direita do seu partido que, em privado, suspeitava que Sunak era um liberal oculto.

A nomeação de Cameron e a demissão de Braverman podem sugerir a esses críticos que Sunak está finalmente a mostrar as suas verdadeiras cores e a juntar-se aos moderados - distanciando-se assim das guerras culturais e das investidas de Johnson, Truss e, na verdade, de Braverman.

Puxar o seu governo de volta para o centro pode parecer sensato, uma vez que os números das sondagens dos conservadores continuam a ser terríveis e o público em geral parece cansado de uma política tumultuosa.

Mas terá de o fazer com o seu próprio partido, o que não será fácil, uma vez que os deputados, membros e eleitores conservadores continuam divididos em várias facções.

Suella Braverman, ministra do Interior do Reino Unido (EPA)

Alguns adoram a política populista e de guerra cultural de Johnson e pensam que forçá-lo a abandonar o cargo já custou aos conservadores as próximas eleições. Outros são libertários com impostos baixos. À direita do partido há um grupo que quer uma linha dura contra os criminosos e os imigrantes. E à esquerda do partido estão os moderados, que pensam que o público está farto do psicodrama conservador e quer regressar a um governo maduro.

Sunak tentou, de certa forma, ser tudo isto no último ano, ao mesmo tempo que se apresentou como um agente de mudança que não se define pelos últimos 13 anos de governo conservador - durante os quais foi ministro das Finanças.

No mês passado, dirigiu-se à conferência anual dos conservadores e criticou os últimos "30 anos de um sistema político que incentiva a decisão fácil e não a correcta".

Nesse discurso, Sunak apoiou penas mais duras para os criminosos, defendeu uma reviravolta na transição ecológica do Reino Unido, fez comentários desdenhosos sobre os direitos dos transexuais e deu um apoio entusiasta aos planos de Braverman de mandar deportar refugiados para o Ruanda - algo que os tribunais britânicos impediram o governo de fazer. É um pouco misterioso como é que uma mudança para o centro e Cameron se encaixam em tudo isto. Afinal, ele foi um dos muitos líderes anteriores de quem Sunak tentou distanciar-se.

Cameron vem com muita bagagem.

Em primeiro lugar, o Brexit, que, aos olhos dos seus críticos, ele permitiu que acontecesse ao convocar o referendo, ao convencer os seus colegas líderes mundiais de que o lado da permanência venceria - e ao demitir-se imediatamente depois de perder. Muitos na política britânica não lhe perdoaram este facto.

Mais recentemente, foi apanhado num escândalo de lobbying em que pressionou pessoalmente Sunak, então ministro das finanças de Johnson, para garantir fundos governamentais para evitar que uma empresa de serviços financeiros para a qual trabalhava entrasse em colapso durante a pandemia de Covid-19. Os seus pedidos foram recusados.

Para alguns membros da direita do partido, ele é visto como um inimigo. Antes de se tornar líder do partido em 2005 e primeiro-ministro em 2010, Cameron era um modernizador.

Pouco depois de se tornar líder do partido em 2006, fez um discurso em que sugeriu que os jovens que usavam capuzes não deviam ser temidos, mas sim tratados com mais amor. Também foi fotografado a abraçar huskies, numa tentativa de provar as suas credenciais ecológicas.

De 2010 a 2015, governou em coligação com os Liberais Democratas, centristas e pró-europeus. Muitos dos seus deputados mais à direita consideravam que Cameron se sentia mais à vontade com os liberais-democratas do que com os verdadeiros conservadores.

Alguns conservadores acreditam que a nomeação de Cameron é uma boa ideia, dizendo que mostra que o partido está pronto para voltar a ser sério e maduro. Mas é provável que estejam em minoria, com um ministro a dizer à CNN que é a prova de que o partido está completamente sem ideias.

A nomeação vai continuar a levantar mais questões nos próximos dias, à medida que os observadores se vão apercebendo de quaisquer mudanças na política governamental ou de sinais de uma viragem centrista. É difícil saber exatamente como é que Sunak o poderia fazer - só na semana passada é que a sua agenda política, que contém muitas posições de direita, para o próximo ano foi oficialmente apresentada no parlamento. Da mesma forma, não é que Sunak fosse inequivocamente de direita antes disto. Ele não pode mudar de uma posição para outra quando anteriormente não tinha sido convincentemente uma ou outra.

Mas à medida que se aproximam as eleições, que provavelmente terão lugar algures no próximo ano, talvez os pormenores da governação não sejam realmente importantes. Talvez se trate mais de uma mudança geral: trazer um par de mãos seguras para demonstrar estabilidade aos eleitores e, ao mesmo tempo, manter políticas mais duras no manifesto para manter os seus críticos conservadores afastados.

Seja qual for a verdade por detrás da remodelação pouco ortodoxa da equipa de topo de Sunak, ele não tem muito tempo para começar a ter impacto no seu destino político. As próximas eleições estão à porta e o seu partido ainda está muito, muito atrás nas sondagens.