O Ministério da Defesa da Rússia rejeitou responsabilidades pela colisão de um caça Su-27 da Força Aérea russa com um drone militar dos Estados Unidos sobre o Mar Negro. Em comunicado publicado na sua conta oficial do Telegram, o Ministério garante que "os caças russos não utilizaram as suas armas a bordo, não entraram em contacto com o drone e regressaram de forma segura ao aeródromo". O Kremlin vai mais longe e acusa os EUA de violarem os limites do regime temporário do uso de espaço aéreo, estabelecido pelos russos no início da invasão da Ucrânia.

O Ministério acrescenta que o drone norte-americano iniciou um voo descontrolado com perda de altitude e colidiu com a superfície da água após várias "manobras bruscas". A Rússia demarca-se assim das acusações dos EUA de que um dos caças russos que voavam nas águas internacionais do Mar Negro atingiu uma das hélices do drone militar que operava numa missão de vigilância.

"A nossa aeronave MQ-9 estava a conduzir operações de rotina no espaço aéreo internacional quando foi interceptada e atingida por uma aeronave russa, resultando num acidente e na perda completa do MQ-9", afirmou o comandante da Força Aérea dos EUA para a Europa e África, general James Hecker. O militar afirma ainda que, horas antes da colisão, dois aviões Su-27 russos "despejaram combustível" e voaram à frente do drone "de forma imprudente e pouco profissional". "Este ato inseguro e pouco profissional dos russos quase causou a queda de ambas as aeronaves", acrescentou Hecker.

Entretanto, os EUA convocaram o embaixador russo nos EUA, Anatoly Antonov, para uma reunião com a secretária de Estado adjunta para os Assuntos Europeus, Karen Donfried, na qual o Pentágono transmitiu as suas "fortes objeções", adiantou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price. Por sua vez, a embaixadora dos EUA na Rússia, Lynne Tracy, "transmitiu uma forte mensagem ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia", acrescentou Ned Price, sem adiantar os detalhes da mensagem.

De acordo com o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Joe Biden foi informado da colisão na manhã desta terça-feira, mas o presidente dos EUA ainda não reagiu publicamente ao incidente. John Kirby, por sua vez, disse que as interceções russas naquela zona são comuns mas admitiu que esta "é digna de nota devido ao quão pouco segura, pouco profissional e imprudente foi".