Populares erguem camião para socorrer homem preso debaixo do veículo

Um homem foi resgatado com vida, depois de ter ficado preso debaixo de um camião, que tombou, na sequência de um acidente com um carro da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, Brasil.

Um vídeo, que circula no Twitter, mostra o momento em que várias pessoas se uniram para levantar o veículo e puxar o homem. Segundo o Globo, a vítima é Igor Tang dos Reis, de 26 anos.

Nessas mesmas imagens, pode ver-se que Igor dos Reis ficou com alguns ferimentos. Segundo os meios de comunicação locais, o homem foi levado para o Hospital Souza Aguiar e foi sujeito a cirurgia a um dos ombros.

Uma câmara de segurança registou o momento do aparatoso acidente. O carro da Polícia Militar embateu contra o camião, que tombou. Houve mais dois carros envolvidos e um total de nove feridos.