Um homem escalou a fachada de um prédio para ajudar uma família presa num apartamento em chamas, no bairro de Macarena, em Sevilha, Espanha. Apoiado numa janela e numa parede, conseguiu resgatar duas crianças e ajudou ainda os pais destas, dando-lhes ânimo até à chegada dos bombeiros.

Os meios de comunicação espanhóis chamam-lhe “herói de Sevilha”, uma vez que o homem colocou a sua própria vida em risco para salvar uma família.

O incêndio provocou 15 feridos, cinco dos quais crianças. Mas poderia ter sido bem pior, não fosse a intervenção do cidadão anónimo.

“Ninguém fazia nada”, disse ao canal televisivo Antena 3, escreve o La Vanguardia. O homem garante que não teve dúvidas na hora de ajudar a família: “Calcei-me e saí rapidamente. Apanhava os miúdos com uma mão e colocava-os no prédio do lado.”

O homem foi, também, falando com a mãe das crianças. “Dei-lhe conselhos e ânimo para que se aguentasse”, explicou. A mulher acabou por abandonar o apartamento por uma escada colocada pelos bombeiros.

O pai aguentou-se o máximo de tempo possível e acabou por atirar-se para um colchão colocado por baixo da janela, por onde a família escapou. Na sequência da queda, partiu as duas pernas.