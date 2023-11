Morreu a cantora Sara Tavares

A cantora Sara Tavares morreu este domingo, vítima de tumor cerebral, avançou a SIC Notícias e confirmou a CNN Portugal. Tinha 45 anos.

Sara Tavares, que foi diagnosticada com um tumor cerebral há mais de dez anos, estava interna na Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz, em Lisboa.

O primeiro álbum da cantora e compositora de ascendência cabo-verdiana, “Sara Tavares & Shout!”, foi editado em 1996, dois anos depois de vencer o Festival da Canção da RTP com o tema "Chamar a Música" e que representou Portugal na Eurovisão, tendo ficado em oitavo lugar.

Desde então, editou vários álbuns que a aproximaram das raízes cabo-verdianas, com destaque para “Balancê” (2005), que lhe valeu um disco de platina e uma nomeação como Artista Revelação as prémios BBC Radio 3 World Music.

Em 2011, recebeu Prémio de Melhor Voz Feminina nos Cabo Verde Music Awards e no ano seguinte deu continuidade à digressão internacional “Xinti”, título do álbum editado em 2009, que lhe valeu o Prémio Carreira do África Festival na Alemanha.

Em 2018 esteve nomeada para os Grammy Latino com o quinto álbum, "Fitxadu" (2017), no qual aprofundou a relação com a música cabo-verdiana, contando com Manecas Costa, Nancy Vieira, Toty Sa'Med e Kalaf Epalanga entre os convidados.

A par da carreira em nome próprio, Sara Tavares colaborou com vários nomes da música portuguesa e lusófona, nomeadamente Ala dos Namorados, Dany Silva, Paulo Flores, Buraka Som Sistema e Carlão.

Há dois meses um novo single, KURTIDU.

Nas redes sociais surgem agora várias reações à morte da cantora, desde artistas de música a figuras políticas.

Catarina Furtado reagiu com uma publicação na rede social Instagram, onde diz não ter palavras, "só memórias".

Rui Tavares, deputado único do Livre, lamentou a "perda de uma artista talentosa, gente boa e cidadã atenta". "Que pena partir tão cedo a Sara Tavares", escreveu, numa publicação divulgada na rede social X.

Também a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes reagiu na mesma rede social, agradecendo à "Rainha".

Sara Tavares, RIP!!! Tantas “coisas bunitas” que ela nos deixou… obrigada, Rainha! https://t.co/Z44PKVCRrc — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) November 19, 2023

Marcelo recorda "vocação, dedicação e determinação" da cantora

O Presidente da República entretanto também já reagiu, numa nota divulgada no site da Presidência, na qual expressa a sua "tristeza" pela morte da cantora.

"Descobrimos Sara Tavares há 30 anos, ainda adolescente, através de um dos concursos de talentos que, nas décadas seguintes, revelariam vários nomes que hoje conhecemos e admiramos. Portuguesa de origem cabo-verdiana, manteve sempre forte ligação aos seus pares, em diversas colaborações e homenagens, e grande proximidade à música e aos músicos africanos", refere-se na nota.

"Além dos discos que gravou desde 1996, representou Portugal no Festival da Eurovisão e foi nomeada para um Grammy Latino. Tendo interrompido a carreira por motivos de saúde, lançou um novo álbum em 2017 e, já este ano, editou um último single. À família de Sara Tavares manifesto a minha tristeza e o reconhecimento pela sua vocação, dedicação e determinação", acrescenta-se.