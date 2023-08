Mulher tinha muita sede e começou a beber água. Morreu após beber dois litros em cerca de 20 minutos

Ashley Summers queixou-se que tinha muita sede e que sentia que não conseguia beber o suficiente para ficar saciada. A mulher de 35 anos morreu depois de beber quase dois litros de água em cerca de 20 minutos, no Estado norte-americano do Indiana.

A mãe de duas meninas passava o dia junto a um lago com a família, quando começou a sentir-se tonta e a ter dores de cabeça - sintomas compatíveis com desidratação. A mulher terá dito, então, que tinha sede e que não se sentia saciada, o que a levou a beber o equivalente a quatro garrafas de meio litro em muito pouco tempo.

Ao regressar a casa, Ashley Summers desmaiou e foi transportada para o hospital, onde lhe diagnosticaram hiponatremia - diminuição de sódio no sangue.

Esta condição provocou-lhe inchaço do cérebro e Ashley Summers não voltou a recuperar a consciência.

Uma das causas da hiponatremia é o consumo excessivo de líquidos e os sintomas mais comuns são dores de cabeça, enjoos/vómitos, sonolência, alterações do estado mental. Nos casos mais graves podem ocorrer espasmos musculares, convulsões e o doente pode entrar em coma.

"Existem algumas coisas que podem colocar alguém em maior risco, mas o que geralmente acontece é que temos muita água e pouco sódio no organismo", explicou o toxicólogo, Blake Froberg, citado pelo New York Post.

O especialista disse que é mais provável ocorrer no verão, quando se trabalha no exterior ou quando se faz exercício com frequência. Blake Froberg aconselha o consumo de bebidas com eletrólitos, sódio e potássio.