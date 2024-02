O desejo sexual diminuiu em muitas mulheres depois da pandemia. Eis o que pode fazer

Já passaram quase quatro anos desde que o mundo entrou em confinamento devido à pandemia de Covid-19 - mas não se surpreenda se ainda não tiver recuperado a sensualidade.

A função sexual - que inclui factores como o desejo, a excitação e o prazer - em homens e mulheres diminuiu significativamente após o início da pandemia de Covid-19, de acordo com uma meta-análise de 21 estudos publicada em janeiro de 2022 na revista BMC Public Health. E as mulheres - ainda mais do que os homens - enfrentaram dificuldades em matéria de desejo.

"Tenho ouvido falar sobre isso desde os primeiros meses da pandemia e é definitivamente uma tendência que continuou", diz Vanessa Marin, uma terapeuta de casamento e família licenciada com sede em Santa Bárbara, Califórnia, nos EUA.

Se você e o seu parceiro ou parceira se encontram numa situação um pouco difícil, há formas de a ultrapassar, afirma ela.

"Estar numa relação é realmente como trabalhar em conjunto, como uma equipa, para descobrir, 'Ei, o que é que ambos queremos, e como é que trabalhamos em conjunto para o conseguir?, acrescenta Marin, que é também autora do livro "Sex Talks: The Five Conversations That Will Transform Your Love Life” [à letra, "As Cinco Conversas que Vão Transformar a Sua Vida Amorosa"].

O stress mata o sexo

Por que é que a Covid-19 criaria um problema tão continuado para o desejo sexual? Por causa do stress, responde Justin Lehmiller, investigador do Instituto Kinsey da Universidade de Indiana, nos EUA.

"Faz sentido que as pessoas tenham passado por muitas dificuldades durante esse período, porque houve grandes interrupções na vida que não desapareceram necessariamente quando o mundo reabriu", diz Lehmiller, que também é apresentador do "Podcast de Sexo e Psicologia".

É difícil para o corpo das pessoas encontrar espaço para o sexo quando estão sob stress, afirma Marin.

"Para a grande maioria das pessoas, se estivermos sob muito stress, o nosso corpo desliga qualquer via para a excitação e o desejo", explica.

Além das preocupações com o estado do mundo e com a saúde da família, a transição para um mundo de Covid-19, sem cuidados infantis, a trabalhar a partir de casa e com menos saídas sociais, significou um aumento do stress para muitas pessoas - mas especialmente para as mulheres.

"A pandemia trouxe as questões da carga mental e do trabalho mental para o primeiro plano de uma forma que nunca tinha acontecido antes", afirmou Marin. A carga mental refere-se a tarefas que requerem planeamento, preparação e acompanhamento para manter um agregado familiar.

Faz sentido que as mulheres que assumiram uma maior quota de trabalho doméstico - tudo isto enquanto trabalhavam a partir de casa - começassem a sentir que a intimidade com o parceiro era mais um item na lista de coisas para outras pessoas, acrescenta.

E mesmo que as coisas tenham voltado a algo mais próximo do normal após o fim do confinamento, as pessoas podem ter-se habituado à forma como as coisas estavam. Isso significa que muitas pessoas provavelmente não encontraram maneiras de revigorar os seus relacionamentos, afirma Deborah Fox, uma terapeuta sexual e assistente social clínica com sede em Washington, DC.

Espontâneo vs. reativo

A sensação no início de uma relação, quando o desejo está sempre a arder, é, na verdade, uma anomalia no mundo da sexualidade, e não há problema se tiver de mudar a sua abordagem à medida que a relação avança, diz Fox.

Muitas pessoas, particularmente entre as mulheres, tendem a experimentar o que se chama de excitação reativa, em oposição à excitação espontânea, explica.

Enquanto alguém que se excita espontaneamente pode estar interessado em sexo em muitas circunstâncias, as pessoas que são mais receptivas no seu desejo requerem um contexto menos stressante e um contacto com o seu parceiro que inicie a sua excitação, acrescenta Fox.

"Se quiser fazer sexo no sábado, comece os preliminares na quarta-feira", diz ela.

E não têm de ser explícitos. Os preliminares podem ser passar tempo com o parceiro a ver o seu programa favorito, ir a um encontro divertido ou mesmo partilhar um banho quente, diz Fox.

Para voltar a um espaço onde o desejo é mais regular, Fox recomenda que se reserve um tempo para que você e o seu parceiro estejam fisicamente ligados.

É importante notar que isso não significa necessariamente que é nessa altura que vão ter relações sexuais, e não deve haver pressão para que isso aconteça, diz ela.

Em vez disso, acariciem-se, beijem-se ou dêem as mãos nessa altura designada e estejam abertos ao rumo que as coisas podem tomar. E não se esqueçam de se divertirem com isso, recomenda Fox.

"Esse tipo de ritmo regular de atividade é o que é necessário porque, caso contrário, a deriva toma conta", acrescentou. "E se já estivermos à deriva da pandemia, é estranho voltarmos a ela."

Como recuperar a chama

Com uma questão tão multifacetada como o desejo sexual, há muitos passos que pode dar se quiser voltar ao ritmo.

Em primeiro lugar, faça um balanço da sua ligação emocional com o seu parceiro: sente-se desligado ou ressentido? Trabalhar nesses elementos da relação em conjunto ou com um terapeuta pode resolver problemas físicos, afirma Marin.

Em seguida, analise a qualidade do sexo que está a ter.

"A grande maioria das pessoas descreve o seu sexo como aborrecido, rotineiro, previsível e que não tem nada de especial para elas", acrescenta.

Pode não saber exatamente o que é que lhe traria algum picante de volta, mas comece por se perguntar a si próprio e por falar com o seu parceiro sobre o que gosta na sua vida sexual - seguir essa orientação pode melhorar a experiência para si, diz Marin.

Por último, as mulheres têm de começar a falar sobre a dor.

"A investigação demonstrou que 30% das mulheres sentiram dores na última vez que tiveram relações sexuais, o que é um número realmente espantoso", afirmou Marin. "Se está a sentir dor durante o sexo, não faz sentido desejar a relação sexual, pelo que abordar a dor sexual é outro excelente ponto de partida para muitas pessoas."

Ela recomenda falar com o médico ou ginecologista e talvez com um terapeuta sexual para tratar de qualquer dor que esteja a sentir.

É crucial que não respondamos às dificuldades sexuais evitando-as, disse Lehmiller.

Na sua investigação, houve "muitas pessoas que lidaram com dificuldades sexuais apenas evitando sexo, porque por vezes é mais fácil não o fazer e não falar sobre ele do que ter essas conversas difíceis", diz Lehmiller.

E os dados mostraram que os homens eram mais propensos do que as mulheres a procurar ajuda profissional para os problemas sexuais que experimentavam, conta ele.

"Infelizmente, acho que normalizámos as dificuldades sexuais das mulheres", conclui.