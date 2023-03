SIMULADOR DE IVA PARA PORTUGAL CONTINENTAL | SIMULADOR DE IVA PARA A MADEIRA | SIMULADOR DE IVA PARA OS AÇORES [MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS SIMULADORES APÓS A EXPLICAÇÃO DE COMO FAZER AS CONTAS]

Sabe mesmo quanto vai conseguir poupar nos 44 produtos cujo IVA vai descer para 0%? A conta é simples de fazer mas há quem proceda da forma errada.

Vamos à explicação.

Com efeito, eis o exemplo de um quilo de batata a três euros (a batata vai passar de IVA de 6% para 0%):

Forma correta: 3 : 1,06 = ✔️ 2,83 euros (poupança de 17 cêntimos). Forma errada: 3 x 0,06 = 0,18 e depois 3 - 0,18 = ❌ 2,82 euros Forma errada: 3 x 0,94 = ❌ 2,82 euros Forma errada: 3 x 6% = 0,18 e depois 3 - 0,18 = ❌ 2,82 euros

É uma diferença muito subtil, de um cêntimo, que se vai tornando maior consoante o valor, mas um cálculo está certo e os outros três estão errados. A segunda, terceira e quarta fórmulas estão erradas porque estão a calcular 6% dos três euros como se três euros fossem um valor sem IVA - não é, é o valor com IVA, daí o valor superior.

O economista Ricardo Ferraz sublinha à CNN Portugal que se “divide para retirar o valor do IVA”. Se um cabaz de produtos com IVA a 6% custar 50 euros, por exemplo, basta dividi-lo por 1,06 para chegarmos ao seu valor sem IVA. “Trata-se de uma questão de matemática”, afirma o investigador do Instituto Superior de Gestão e Economia (ISEG).

Forma correta: 50 : 1,06 = ✔️ 47,17 euros (poupança de 2,83 cêntimos). Forma errada: 50 x 0,06 = 3 e depois 50 - 3 = ❌ 47 euros Forma errada: 50 x 0,94 = ❌ 47 euros Forma errada: 50 x 6% = 3 e depois 50 - 3 = ❌ 47 euros

EM BAIXO PODE VER TRÊS SIMPLES SIMULADORES DE IVA DESENVOLVIDOS PELA CNN PORTUGAL (UM PARA PORTUGAL CONTINENTAL, OUTRO PARA A MADEIRA E OUTROS PARA OS AÇORES - PORQUE AS TAXAS DE IVA SÃO DIFERENTES).



- SIMULADOR DE IVA PARA PORTUGAL CONTINENTAL - DESCARREGUE AQUI



- SIMULADOR DE IVA PARA A MADEIRA - DESCARREGUE AQUI



- SIMULADOR DE IVA PARA OS AÇORES - DESCARREGUE AQUI



LISTA DOS PRODUTOS QUE VÃO PASSAR A TER IVA A 0%

NOTA: OS TRÊS SIMULADORES PERMITEM VER A POUPANÇA DO IVA A 6% (PORTUGAL CONTINENTAL), A 5% (MADEIRA) E A 4% (AÇORES), MAS PERMITEM TAMBÉM SABER, PARA EFEITOS INFORMATIVOS, O QUE SE POUPARIA NOS VALORES COM IVA A TAXAS MAIS ALTAS CASO TAMBÉM PASSASSEM PARA 0%

SIMULADOR DE PORTUGAL CONTINENTAL

pode consultá-lo em baixo ou descarregá-lo AQUI (funciona em Excel, em Google Sheets e em Apple Numbers)

SIMULADOR DA MADEIRA

pode consultá-lo em baixo ou descarregá-lo AQUI (funciona em Excel, em Google Sheets e em Apple Numbers)

SIMULADOR DOS AÇORES

pode consultá-lo em baixo ou descarregá-lo AQUI (funciona em Excel, em Google Sheets e em Apple Numbers)