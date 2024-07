Miguel Sousa Tavares: "A polícia tem suplementos por estar na esquadra ou na rua, não faz sentido, onde é que eles hão-estar?"

No seu espaço de comentário semanal no Jornal Nacional, 5.ª Coluna, Miguel Sousa Tavares analisou o debate desta quinta-feira no Parlamento, agendado pelo Chega, para discussão do suplemento de missão das forças de segurança, e para o qual André Ventura convocou os polícias, admitindo ter tido "pouca paciência" para ver o que se passou na Assembleia da República.