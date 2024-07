Homem encontrado morto em estrada de Quarteira. Autoridades suspeitam de atropelamento e fuga

Um homem de 44 anos foi encontrado morto na Estrada Nacional 396, em Quarteira, junto à Urbanização Vila Sol. Existem fortes suspeitas de atropelamento e fuga, como conseguiu confirmar a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O alerta às autoridades foi dado pelas 10:40 desta quarta-feira. Foram acionados meios de socorro do INEM, mas o óbito foi declarado momentos depois pelo médico da VMER.

No local esteve uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, que confirma a existência de vestígios no local compatíveis com um atropelamento e fuga.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Faro, onde vai ser autopsiado.

A GNR está a investigar para encontrar o condutor.