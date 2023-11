O inesperado e enigmático anúncio de Snoop Dogg: "Decidi deixar de fumar. Por favor, respeitem a minha privacidade neste momento"

Conhecido como uma das vozes maiores da legalização da canábis, Snoop Dogg fez um anúncio que poucos esperavam esta quinta-feira: “Decidi deixar de fumar”, escreveu o rapper norte-americano no Instagram e no Twitter.

“Depois de muita consideração e diálogo com a minha família, decidi deixar de fumar. Por favor, respeitem a minha privacidade neste momento”, podia ser na publicação.

Snoop Dogg não adiantou mais nenhum esclarecimento sobre o porquê desta decisão.

O músico era um fumador de canábis regular, tendo chegado a anunciar que fumava entre 75 a 150 “charros” por dia.

Juntamente com Martha Stewart, também com ligações aos canabinoides, Snoop foi a cara do anúncio ao mais recente isqueiro da BIC que tem um formato distinto.

Nas redes sociais, somam-se as reação ao anúncio.